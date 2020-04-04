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04 апреля 2020, суббота, 06:17 198
Общество 2020-04-04T06:17:01+03:00
Українські Новини
К Пасхе почти 300 тысяч киевлян получат матпомощь: кому и сколько выплатят

К Пасхе почти 300 тысяч киевлян получат матпомощь: кому и сколько выплатят

Елена Новикова
Пасха, КГГА, Пенсионеры, Прожиточный минимум, Материальная помощь, Пенсионный возраст
Материальная помощь
Материальная помощь

Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена выплатить единоразовую материальную помощь в размере 280-300 гривен 289 тыс. гражданам по случаю Пасхи, которую в этом году православные христиане празднуют 19 апреля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА с отсылкой на распоряжение №543, передают Українськi Новини.

"Несмотря на ограничительные меры, которые призваны остановить распространение коронавирусной болезни, город продолжает выполнять свои обязанности перед киевлянами. Так, 289 тыс. киевлян получат материальную помощь по случаю празднования Пасхи", - сказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Согласно распоряжению, данную материальную помощь получат лица, не являющиеся получателями государственной социальной помощи в соответствии с законами "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О пенсионном обеспечении".

Матпомощь в размере 300 гривен получат утратившие трудоспособность неработающие пенсионеры, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов (один такой минимум равен 1 638 гривнам).

300 гривен выплатят лицам, которые являются получателями временной социальной помощи и неработающему лицу, достигшему общего пенсионного возраста, но не получившему права на пенсионную выплату.

Кроме пенсионеров, материальную помощь получат родители (опекуны) детей, получивших тяжелую травму, нуждающихся в трансплантации органов, паллиативной помощи, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличем, тяжелым психическим расстройством, сахарным диабетом I типа, острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени.

Помощь получат нуждающиеся в трансплантации органов, паллиативной помощи, которым не установлена ​​инвалидность.

Помощь в размере 280 гривен получат лица, которые являются получателями компенсации за предоставление социальных услуг, а также неработающие трудоспособные лица, которые являются получателями ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за лицом с инвалидностью I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Согласно сообщению, выплатят единоразовую адресную соцпомощь на текущие счета в банках для выплаты пенсий и на открытые счета в банке, которые являются участниками проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".

Единоразовая адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независимым от него причинам, в случае смерти выплачивается членам его семьи умершего.

Лицам, которые одновременно относятся к нескольким категориям, предоставляется одна помощь в большем размере.

Как сообщали Українськi Новини, из-за коронавируса часть пенсионеров получат единоразовые доплаты в размере 1 тыс. гривен.

Также доплаты в размере 1 тыс. гривен получат люди с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий.

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