Пенсии весной повысят трижды: кому "светит" увеличение выплат

В то время, как на индексацию пенсий и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд, с 1 апреля в Украине изменится сумма пенсионных выплат. Однако, повысят выплаты не всем украинцам, а тем более индексацию снова перенесли, теперь на конец "коронавирусного" карантина.

Всего на весну 2020 года было запланировано три повышения пенсийныхвыплат. Это касается индексации выплат, единоразовой помощи и доплат по возрасту.

"Карантинная тысяча"

С 1 апреля Кабинет министров Украины начнет выплачивать дополнительную 1 тыс. грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. гривен.

"С 1 апреля 2020 года правительство будет готово выплатить дополнительную 1 тыс. грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. гривен. А с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий", - пообещал ранее Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам.

В частности, в апреле более 10 млн украинских пенсионеров получат обещанную доплату из-за введения карантина в Украине - 1 тысячу гривен. Кроме того, министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что на доплату могут также рассчитывать люди с инвалидностью и получатели социальных пенсий. Всего в Украине около 400 тысяч таких людей.

Индексацию проведут после окончания карантина

Индексацию трудовых пенсий с учетом инфляции и уровня средней зарплаты ранее обещали в мае, однако перенесли на неопределенный срок "после оканчания карантина".

Как говорится в тексте законопроекта, индексация пенсий, которая была анонсирована ранее, состоится только после завершения карантина.

"Принять меры по недопущению уменьшения размера выплат пенсий, а также проведение индексации пенсий, после завершения мероприятий, предусмотренных карантином", - сказано в документе. А это значит, что до конца карантина украинцам не будут индексировать пенсии, а также повышать. Однако и уменьшать не будут.

По словам министра социальной политики Марина Лазебной, на гарантированное повышение ежемесячных выплат после индексации могут рассчитывать около 7 млн украинских пенсионеров.

Индексацию выплат не проведут работающим пенсионеры (им проводят перерасчет отдельно), те, кто оформил пенсию недавно (в 2019-2020 годах), получателям социальных пенсий (не имеющие необходимого страхового стажа), получателям максимальных пенсий, пожизненного содержания и другие категории.

В то же время, премьер-министр Денис Шмигаль утверждает, что Министерство социальной политики ищет возможность проиндексировать пенсии в Украине уже в апреле.

"Пока мы работаем на том ресурсе, который у нас есть. Буквально в эти дни — сегодня, завтра — Министерство социальной политики проводит пересчет и ищет возможность проиндексировать пенсии уже в апреле нашим пенсионерам", — заявил премьер.

Он добавил, что после принятия в Верховной Раде законопроекта №3279 о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год состоится "обещанная выплата дополнительных средств пенсионерам".

Доплата тем, кому за 80:

В Министерстве социальной политики также пообещали пенсионеры, которым исполнилось 80 и более лет, в мае начнут получать ежемесячную надбавку в 500 гривен. В целом это заденет 1,5 миллиона пенсионеров.

Также в Минсоцполитики заверили, что из-за карантина пенсионеры не должны переживать за отмену субсидий. В случае, если они вовремя не заплатят за коммуналку, никто не будет забирать их льготы. Это будет еще одним шагом ради того, чтобы пожилые люди не выходили на улицу и меньше контактировали с другими людьми. Ведь именно пенсионеры находятся в группе наибольшего риска смертности из-за коронавируса.

В ведомстве напомнили, что индексацию и дополнительные выплаты проведут автоматически. Никуда ходить не нужно.

Пенсии в Украине. Инфографика ПФ.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд заявляет, что для разовой выплаты по 1 тыс. гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тыс. гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет фонда.

Министр социальной политики Марина Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.

Заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив сообщила, что индексация пенсий будет проведена за счет заимствований и сокращения расходов госбюджета.