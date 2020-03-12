Самые высокие пенсии получают судьи и военные. В ПФУ отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров

В 2019 году Пенсионным фондом обеспечена выплата пенсий 11,3 млн граждан. Назначены 378,8 тыс. новых пенсий. Средний размер пенсии в течение 2019 вырос на 437 грн (16,5%) - с 2646 грн до 3083 грн. Минимальная пенсия по возрасту выросла с 1497 грн до 1638 гривен.

Об этом говорится в отчете по работе и исполнению бюджета Пенсионного фонда Украины в 2019 году.

Большинство пенсионеров получают пенсионные выплаты в размере от 1501 грн до 2000 грн - 3 949,5 тыс. человек (34,8%) и от 2001 грн до 3000 грн - 3 872,8 тыс. человек (34,2%)

Размер пенсии в Украине. Таблица: ПФУ

Размер пенсии. Диаграмма: ПФУ

Так, пенсию в сумме более 10 000 гривен получают 259 519 пенсионеров, что составляет 2,3%.

В то же время минимальную пенсию в сумме до 1500 получают 80 046 человек или 0,7%. Пенсию от 1501 до 2000 имеют большинство украинских пенсионеров - 3 949 512 или 34,8%. Также треть пенсионеров получают ежемесячные выплаты в сумме от 2001 до 3000 - 34,2%.

Так, самые высокие пенсионные выплаты в Украине получают судьи, их пожизненное денежное содержание в среднем составляет 28,7 тыс. гривен.

С большим отрывом на втором месте по размеру пенсий военнослужащих. Их средние зарплаты в 2019 составляли 4,6 тыс. гривен.

Самые низкие суммы получают пенсионеры по инвалидности и социальные - 1,9 тыс. грн и 1,4 тыс. грн соответственно.

Распределение пенсионеров по видам и размерам назначенных пенсий. Диаграмма: ПФУ

Виды и размер пенсий. Таблица: ПФУ

В то же время самые высокие средние пенсии в Украине получают жители Киева и Донецкой области - 4251 грн и 4003 грн соответственно. Самые низкие - жители Закарпатской области со средним размером пенсий в 2463 гривны.

Размер пенсий по регионам. Инфографика: ПФУ

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году планирует несколько этапов повышения пенсии.

Так, после того, как повышение пенсий в марте перенесли, в Минсоцполитики рассказали, что индексация пенсий начнется с 1 апреля.