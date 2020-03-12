подписаться на рассылку
25 25.84
27.85 29.33
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • Самые высокие пенсии получают судьи и военные. В ПФУ отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров
12 марта 2020, четверг, 06:00 1445 Инфографика
Общество 2020-03-12T06:00:01+02:00
Українські Новини
Самые высокие пенсии получают судьи и военные. В ПФУ отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров

Самые высокие пенсии получают судьи и военные. В ПФУ отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров

Ярина Вацяк
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, ПФУ, Пенсия, пенсии в Украине
Пенсионер. Фото: pixabay.com
Пенсионер. Фото: pixabay.com

В 2019 году Пенсионным фондом обеспечена выплата пенсий 11,3 млн граждан. Назначены 378,8 тыс. новых пенсий. Средний размер пенсии в течение 2019 вырос на 437 грн (16,5%) - с 2646 грн до 3083 грн. Минимальная пенсия по возрасту выросла с 1497 грн до 1638 гривен.

Об этом говорится в отчете по работе и исполнению бюджета Пенсионного фонда Украины в 2019 году.

Большинство пенсионеров получают пенсионные выплаты в размере от 1501 грн до 2000 грн - 3 949,5 тыс. человек (34,8%) и от 2001 грн до 3000 грн - 3 872,8 тыс. человек (34,2%)

Размер пенсии в Украине. Таблица: ПФУ Размер пенсии в Украине. Таблица: ПФУ

Размер пенсии. Диаграмма: ПФУ Размер пенсии. Диаграмма: ПФУ

Так, пенсию в сумме более 10 000 гривен получают 259 519 пенсионеров, что составляет 2,3%.

В то же время минимальную пенсию в сумме до 1500 получают 80 046 человек или 0,7%. Пенсию от 1501 до 2000 имеют большинство украинских пенсионеров - 3 949 512 или 34,8%. Также треть пенсионеров получают ежемесячные выплаты в сумме от 2001 до 3000 - 34,2%.

Так, самые высокие пенсионные выплаты в Украине получают судьи, их пожизненное денежное содержание в среднем составляет 28,7 тыс. гривен.

С большим отрывом на втором месте по размеру пенсий военнослужащих. Их средние зарплаты в 2019 составляли 4,6 тыс. гривен.

Самые низкие суммы получают пенсионеры по инвалидности и социальные - 1,9 тыс. грн и 1,4 тыс. грн соответственно.

Распределение пенсионеров по видам и размерам назначенных пенсий. Диаграмма: ПФУ 5Распределение пенсионеров по видам и размерам назначенных пенсий. Диаграмма: ПФУ 

Виды и размер пенсий. Таблица: ПФУ Виды и размер пенсий. Таблица: ПФУ

В то же время самые высокие средние пенсии в Украине получают жители Киева и Донецкой области - 4251 грн и 4003 грн соответственно. Самые низкие - жители Закарпатской области со средним размером пенсий в 2463 гривны.

Размер пенсий по регионам. Инфографика: ПФУРазмер пенсий по регионам. Инфографика: ПФУ

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году планирует несколько этапов повышения пенсии.

Так, после того, как повышение пенсий в марте перенесли, в Минсоцполитики рассказали, что индексация пенсий начнется с 1 апреля.

Больше новостей о: Пенсии Пенсионеры Пенсионный фонд ПФУ Пенсия пенсии в Украине

Все пенсионеры получат в 2020 индексированные пенс...
Минсоцполитики планирует подготовить индексацию: н...
За год пенсии выросли на 16,5%: кому пересчитали п...
Пенсионный фонд направил 623 млн гривен на финанси...
ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса
Сегодня НБУ продал $350 млн на межбанке для сдерживания курса гривны
Новости
Всеукраинский карантин и медийный провал правительства 07:00 Новости дня
СБУ закрыла дело о покушении на экс-генпрокурора Шокина 07:00 Документ
Розыгрыш двух клубных футбольных турниров под эгидой УЕФА может быть приостановлен из-за коронавируса 06:37
Эксперты рассказали, как мировой кризис отразится на Украине 06:30
Почти 90 тысяч: СБУ обнародовала данные о зарплате Баканова 06:30 Документ
больше новостей
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
В Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса. Данные на 11 марта 08:31
В Италии из-за "коронавирусного" карантина началась паника: люди штурмуют супермаркеты 09:45
За год пенсии выросли на 16,5%: кому пересчитали пенсии 06:30
больше новостей
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии 10:20
Украинки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане 19:24
Украинские авиакомпании отменяют рейсы в страны с коронавирусом: список 23:23
Украина входит в финансово-экономический кризис, - Шмыгаль 20:35
больше новостей
Вакарчук больше не возглавляет партию "Голос"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok