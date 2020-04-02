У глави міністерства охорони здоров'я Ізраїлю і його дружини зафіксували коронавірус

В той час, як в Ізраїлі посилили карантинні заходи, коронавірусом заразився міністр охорони здоров'я 71-річний Яків Ліцман і його дружина. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мінохоронздоров'я країни.

Відзначається, що незважаючи на діагноз, міністр і його дружина почуваються добре. Ліцман буде продовжувати вести регулярний порядок денного свого будинку згідно з медичними рекомендаціями.

За останніми даними, 6211 випадків зараження коронавірусом. 30 осіб загинули, 289 — одужали.

Як повідомляли Українські Новини,через коронавірус в Ізраїлі ввели заборону на зібрання більше, ніж з двох осіб.

Крім того, президент Ізраїлю Реувен Рівлін почав читати казки дітям онлайн, щоб батьки могли відпочити під час карантину.

Також коронавірус підтвердили у кардинала Ватикану.

Тим часом, князь Монако одужав від коронавіруса.

25 березня у сина королеви Великобританії Принца Чарльза Уельського підтвердили коронавірус.

Також коронавірусну інфекцію виявили у прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона.