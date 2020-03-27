Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем твиттере.

По его словам, в последние сутки у него появились симптомы заболевания, после чего он сдал тест, который оказался положительным.

"Сейчас я самоизолировался, но буду продолжать работу по видеосвязи. Вместе мы победим", — написал британский премьер.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

Как сообщали Українські Новини, Великобритания ушла на жесткий карантин из-за коронавируса. Запрещено выходить из дома без необходимости.

В Великобритании все заведения общественного питания (пабы, рестораны, кафе) прекращают свою работу в целях противодействия коронавирусу.

До этого в Лондоне из-за коронавируса на каранатин закрыли 40 станций метро.