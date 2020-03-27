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27 марта 2020, пятница, 14:02 139
Европа 2020-03-27T14:02:41+02:00
Українські Новини
Борис Джонсон заразился коронавирусом

Борис Джонсон заразился коронавирусом

Ольга Фандорина
Великобритания, Борис Джонсон, Коронавирус, коронавирус в Европе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем твиттере.

По его словам, в последние сутки у него появились симптомы заболевания, после чего он сдал тест, который оказался положительным.

"Сейчас я самоизолировался, но буду продолжать работу по видеосвязи. Вместе мы победим", — написал британский премьер.

Как сообщали Українські Новини, Великобритания ушла на жесткий карантин из-за коронавируса. Запрещено выходить из дома без необходимости.

В Великобритании все заведения общественного питания (пабы, рестораны, кафе) прекращают свою работу в целях противодействия коронавирусу.

До этого в Лондоне из-за коронавируса на каранатин закрыли 40 станций метро.

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