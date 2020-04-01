Князь Монако выздоровел от коронавируса

Князь Монако, 62-летний Альбер ІІ, заразившийся 19 марта коронавирусом, выздоровел от болезнии уже вышел из карантина. Об этом передает издание Le Figaro.

Отмечается, что уже со вчерашнего дня, 31 марта, врачи, наблюдавшие болезнь князя, убедились, что он выздоровел и позволили ему прекратить карантин.

В пресс-службе добавили, что князь в ближайшее время вернется к семье и продолжит соблюдать режим изоляции, но одновременно будет находиться "в тесном контакте" с правительством и другими близкими соратниками.

Как сообщали Українські Новини, 25 марта у сына королевы Великобритании Принца Чарльза Уэльского подтвердили коронавирус.

30 марта врачи заявили, что принц выздоровел от инфекции COVID-19.

Тем временем, осужденный за насилие голливудский продюсер Вайнштейн в тюрьме заразился коронавирусом, а также коронавирусом заразился актер из "Игры престолов".

Кроме того, актер Джаред Лето ничего не знал о пандемии коронавируса. Актер ушел на 12 дней в пустыню.

Также коронавирусную инфекцию обнаружили у премьер-министра Британии Бориса Джонсона.