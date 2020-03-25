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25 марта 2020, среда, 13:08 690
Европа 2020-03-25T15:15:02+02:00
Українські Новини
Коронавирус у монаршей персоны. У принца Чарльза подтвердили COVID-19

Коронавирус у монаршей персоны. У принца Чарльза подтвердили COVID-19

Кира Молчанова
Великобритания, Принц Чарльз, Коронавирус, Коронавирус в Великобритании
Принц Чарльз. Фото: Википедия
Принц Чарльз. Фото: Википедия

У принца Уельського Чарльза, сына королевы Великобритании Елизаветы II, подтвердили заражение новым коронавирусом, которым в стране заразились уже больше 8 тысяч человек.

Об этом сообщает британское издание Sky News.

В Букингемском дворце это заявление подтвердили и уточнили, что принц Чарльз находится дома в Шотландии под наблюдением врачей.

В сообщении говорится, что у Чарльза были легкие респираторные симптомы, но он чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы работать из дома.

Где именно заразился Чарльз — пока неизвестно. Накануне он принимал участие во многих публичных мероприятиях.

Прицу 71 год. Сйчас он является непосредственным наследником Британского престола.

На COVID-19 проверили жену Чарльза Камиллу. Ее тест оказался отрицательным.

Как сообщали Українські Новини, экоактивистка Грета Тунберг считает, что заразилась коронавирусом, но подтвердить этого не может потому что в Швеции тесты на COVID-19 делаются только в крайних случаях.

Королева Великобритании Елизавета II впервые за 10 лет проводила церемонию вручения наград в перчатках. Это связали с тем, что королева опасается заразиться коронавирусом.

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