Коронавирус у монаршей персоны. У принца Чарльза подтвердили COVID-19

У принца Уельського Чарльза, сына королевы Великобритании Елизаветы II, подтвердили заражение новым коронавирусом, которым в стране заразились уже больше 8 тысяч человек.

Об этом сообщает британское издание Sky News.

В Букингемском дворце это заявление подтвердили и уточнили, что принц Чарльз находится дома в Шотландии под наблюдением врачей.

В сообщении говорится, что у Чарльза были легкие респираторные симптомы, но он чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы работать из дома.

Где именно заразился Чарльз — пока неизвестно. Накануне он принимал участие во многих публичных мероприятиях.

Прицу 71 год. Сйчас он является непосредственным наследником Британского престола.

На COVID-19 проверили жену Чарльза Камиллу. Ее тест оказался отрицательным.

Как сообщали Українські Новини, экоактивистка Грета Тунберг считает, что заразилась коронавирусом, но подтвердить этого не может потому что в Швеции тесты на COVID-19 делаются только в крайних случаях.

Королева Великобритании Елизавета II впервые за 10 лет проводила церемонию вручения наград в перчатках. Это связали с тем, что королева опасается заразиться коронавирусом.