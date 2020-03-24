Президент Израиля помогает родителям отдохнуть во время карантина, читая сказки онлайн детям

Президент Израиля Реувен Ривлин, где коронавирус также набирает обороты, начал читать сказки онлайн детям, чтобы родители смогли отдохнуть во время карантина. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я знаю, что это нелегкое время, и дети дома. Даже если мы все любим быть вместе как семья, это вызов. Я приглашаю вас присоединиться и провести время вместе. Я читаю замечательную, мудрую книгу Леи Гольдберг "Сдается квартира". Читайте вместе со мной, всей семьей или просто с детьми (и не спешите выпить кофе или взять телефон)", - написал глава государства.

Как сообщали Українські Новини, Израильская разведка в ходе спецоперации закупила 100 тысяч тестов на коронавирус у стран Персидского залива.

Также Китай открывает границы Уханя после спада коронавирусной пандемии.

Тем временем, карантин в Великобритании ужесточили. Людям запретили выходить без надобности из дому.

Кроме того, в Молдове еще восемь челвок заразились коронавирусом после того, как посетили Почаевскую лавку в Украине.

Также Киев стал эпицентром эпидемии коронавируса.