Израиль объявил тотальный карантин и усилил контроль изоляции граждан

Из-за пандемии коронавируса, Израиль усилил меры предосторожности и объявил карантин, отменив все массовые мероприятия. Так, министр внутренней безопасности Гилад Эрдан заявил об усилении мер в связи с нарастанием инфекции COVID-19. Об этом передает Israelinfo. По словам министра полиции, отдано распоряжение подготовиться к контролю над соблюдением тотального карантина в стране. "Я убежден, что в создавшейся ситуации это решение неминуемо", - заявил Эрдан. Предполагается, что на время карантина из дома смогут выходить только сотрудники экстренных и необходимых служб, остальное население сможет выходить только за продуктами или за медицинской помощью. В Израиле все службы и армию готовят к тому, чтобы следить за соблюдением полной изоляции населения, и убеждены, что это спасет много жизней. Как сообщали Українські Новини, в США за сутки от коронавируса погибли 108 человек. Кроме того, из-за коронавируса Нидерланды отменили ежегодный концерт "Евровидения". Тем временем в аэропорты Украины сегодня прилетело 14 самолетов с украинцами и прилетит еще 39.