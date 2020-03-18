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18 марта 2020, среда, 13:42 86
Мир 2020-03-18T13:45:43+02:00
Українські Новини
Израиль объявил тотальный карантин и усилил контроль изоляции граждан

Израиль объявил тотальный карантин и усилил контроль изоляции граждан

Елизавета Кесельман
Израиль, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в мире, Коронавирус в Израиле
Израиль. Фото:towave.ru
Израиль. Фото:towave.ru

Из-за пандемии коронавируса, Израиль усилил меры предосторожности и объявил карантин, отменив все массовые мероприятия. Так, министр внутренней безопасности Гилад Эрдан заявил об усилении мер в связи с нарастанием инфекции COVID-19. Об этом передает Israelinfo.

По словам министра полиции, отдано распоряжение подготовиться к контролю над соблюдением тотального карантина в стране.

"Я убежден, что в создавшейся ситуации это решение неминуемо", - заявил Эрдан.

Предполагается, что на время карантина из дома смогут выходить только сотрудники экстренных и необходимых служб, остальное население сможет выходить только за продуктами или за медицинской помощью.

В Израиле все службы и армию готовят к тому, чтобы следить за соблюдением полной изоляции населения, и убеждены, что это спасет много жизней.

Как сообщали Українські Новини, в США за сутки от коронавируса погибли 108 человек.

Кроме того, из-за коронавируса Нидерланды отменили ежегодный концерт "Евровидения".

Тем временем в аэропорты Украины сегодня прилетело 14 самолетов с украинцами и прилетит еще 39.

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