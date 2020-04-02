Анджей Дуда скасував візит до України

Президент Польщі Анджей Дуда скасував запланований на 13 квітня візит до України через пандемію коронавірусу, що торкнулася майже мільйона людей у світі.

Про це Українським Новинам повідомило Міністерство закордонних справ.

"МЗС України повідомляє, що приїзд Президента Республіки Польща Анджея Дуди в Україну для вшанування пам'яті польських жертв Катинського злочину не відбудеться з огляду на ситуацію з поширенням у світі коронавірусної хвороби COVID-19", – йдеться у відповіді на запит агентства.

Дуда повинен був відвідати 13 квітня Харків з нагоди 80-ї річниці Катинського військового злочину, коли у квітні-травні 1940 року НКВС СРСР за наказом Йосипа Сталіна розстріляв 22 тис. поляків у Катинському лісі (Смоленська область Росії) та ряді таборів і тюрьм на території Білорусі та України, включаючи Харків.

З 70-ю річницею Катинського розстрілу пов'язана смерть у квітні 2010 року Президента Польщі Леха Качинського і майже 90 польських вищих посадових осіб внаслідок авіакатастрофи в аеропорту Смоленська, причини якої остаточно не встановлені.

Дуда збирався вшанувати пам'ять жертв Катинського злочину у Харкові, детальніше програма його візиту в Україну не анонсувалася.

МЗС не відповіло, чи відбудуться українсько-польські переговори у заплановану дату у будь-якому іншому форматі та чи перенесений візит Дуди до України для зустрічей із владою на більш пізній термін.

При цьому міністерство нагадало, що 18 березня відбулася телефонна розмова між Дудою та Президентом Володимиром Зеленським, основною темою якої стала координація зусиль щодо запобігання негативним наслідкам для громадян обох держав через поширення у світі пандемії коронавірусу.

Згідно з повідомленням прес-служби Президента Володимира Зеленського, сторони домовилися надалі продовжити контакти на найвищому рівні.

Як повідомляли Українські Новини, через Covid-19 до Зеленського не приїхали 5 іноземних лідерів у березні.

У той же час Офіс Президента через коронавірус відрядження за кордон працівників не відміняв. Хіба що до Зеленського в карантин пускають після вимірювання температури.

Незважаючи на пандемію коронавірусу Зеленський і прем'єр Угорщини Орбан збираються зустрітися особисто наприкінці квітня - на початку травня. При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба скасував зустріч з Петером Сійярто в Угорщині. Водночас глави МЗС України та Угорщини поговорили в режимі відеоконференції.

Через коронавірус міністр скасував зустріч з групою друзів України в ЄС у Брюсселі. При цьому нормандська четвірка може поговорити онлайн замість саміту через ситуацію з коронавірусом, на думку МЗС.