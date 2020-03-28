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28 березня 2020, субота, 12:04 17
Зовнішня політика 2020-03-28T14:00:02+02:00
Українські Новини
Міністр не поїхав на зустріч "групи друзів України в ЄС" у Брюсселі через коронавірус

Міністр не поїхав на зустріч "групи друзів України в ЄС" у Брюсселі через коронавірус

Виолетта Чайковская
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Україна Євросоюз. Фото: sq.com.ua
Україна Євросоюз. Фото: sq.com.ua

Крім скасування особистої зустрічі глав МЗС України та Угорщини, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба скасував запланований візит до Брюсселя (Бельгія) для зустрічі з так званою "групою друзів України в Європейському Союзі".

Про це Українським Новинам повідомив заступник міністра Єгор Божок.

"У зв'язку з поширенням коронавірусу Covid-19 були скасовані візити Міністра закордонних справ Кулеби до Угорщини, а також до Бельгії для участі у зустрічі у форматі Групи друзів України в ЄС + Україна", – йдеться у його відповіді на запит агентства.

Візит міністра в Будапешт був запланований на 26 березня, водночас замість особистої зустрічі Кулеба та Петер Сійярто провели переговори в режимі відеоконференції, що на думку угорської сторони завадило їм обговорити складні та делікатні теми.

Попередній очільник МЗС Вадим Пристайко 14 жовтня 2019 взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ "групи друзів України в ЄС" у Люксембурзі на полях засідання Ради ЄС.

Божок зазначив, що Кулеба через пандемію коронавірусу скасував не тільки свої візити, але й заборонив короткострокові відрядження співробітників МЗС та закордонних дипломатичних установ України у країні перебування, так і в треті країни або в Україну.

"У виняткових випадках у такі відрядження можуть бути направлені за рішенням керівника установи для надання невідкладної допомоги громадянам України, які опинилися у скрутному становищі, ву тому числі у зв'язку з пандемією", – сказано у відповіді.

При цьому Божок підкреслює, що на тлі обмежувальних заходів, які вживаються державами у зв'язку з загостренням епідеміологічної ситуації, МЗС продовжує реалізовувати зовнішню політику, захищати національні інтереси у сфері міжнародних відносин, а також права та інтереси українців за кордоном.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента через коронавірус не забороняв відрядження працівників, зате до Зеленського в карантин пускають після вимірювання температури.

При цьому 5 іноземних лідерів через Covid-19 до Зеленського не приїхали.

МЗС допускає, що через коронавірус нормандський саміт може пройти онлайн.

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