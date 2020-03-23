Нормандський саміт можуть провести онлайн у зв'язку з коронавірусом, – МЗС

Зеленський, Макрон, Путін і Меркель на зустрічі в "нормандському форматі". Фото: сайт Президента України

Зеленський, Макрон, Путін і Меркель на зустрічі в "нормандському форматі". Фото: сайт Президента України

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"До саміту "нормандського формату" ще потрібно дожити. Ви знаєте, що, наприклад, засідання тристоронньої контактної групи цього тижня відбудеться в режимі відеоконференції. Коронавірус змінить не тільки світ, але і дипломатію. Я думаю, що дипломатія взагалі зазнає рішучих змін, і лідери теж зрозуміють, що багато речей можна робити онлайн, головне - щоби були захищені канали комунікації", - сказав він.

Кулеба також повідомив, що 24 березня проведе переговори за допомогою відеозв'язку з міністром закордонних справ Німеччини.

"Завтра у мене відбудеться дипломатична новела - я здійсню віртуальний візит до ФРН і проведу з моїм німецьким колегою повноцінні переговори", - сказав він.

До цього, 22 березня, міністри провели телефонну розмову, в ході якої обговорили можливі поставки Німеччиною або закупівлю Україною, в залежності від ситуації, тестів на коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента зчерез коронавірус не відміняв відрядження співробітників за кордон. Чи були відтерміновані візити самого Зеленського через пандемію, в Офісі не зізнаються. Відомо, що до Зеленського через коронавірус не пускають без термометрії.