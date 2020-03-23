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23 березня 2020, понеділок, 19:19 5
Зовнішня політика 2020-03-23T19:45:01+02:00
Українські Новини
Нормандський саміт можуть провести онлайн у зв'язку з коронавірусом, – МЗС

Нормандський саміт можуть провести онлайн у зв'язку з коронавірусом, – МЗС

Виолетта Чайковская
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Зеленський, Макрон, Путін і Меркель на зустрічі в
Зеленський, Макрон, Путін і Меркель на зустрічі в "нормандському форматі". Фото: сайт Президента України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що зустріч у "нормандському форматі, заплановану на квітень, лідери України, Росії, Німеччини та Франції зчерез пандемію коронавірусу могли би провести онлайн за умови максимальної захищеності лінії зв'язку.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"До саміту "нормандського формату" ще потрібно дожити. Ви знаєте, що, наприклад, засідання тристоронньої контактної групи цього тижня відбудеться в режимі відеоконференції. Коронавірус змінить не тільки світ, але і дипломатію. Я думаю, що дипломатія взагалі зазнає рішучих змін, і лідери теж зрозуміють, що багато речей можна робити онлайн, головне - щоби були захищені канали комунікації", - сказав він.

Кулеба також повідомив, що 24 березня проведе переговори за допомогою відеозв'язку з міністром закордонних справ Німеччини.

"Завтра у мене відбудеться дипломатична новела - я здійсню віртуальний візит до ФРН і проведу з моїм німецьким колегою повноцінні переговори", - сказав він.

До цього, 22 березня, міністри провели телефонну розмову, в ході якої обговорили можливі поставки Німеччиною або закупівлю Україною, в залежності від ситуації, тестів на коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента зчерез коронавірус не відміняв відрядження співробітників за кордон. Чи були відтерміновані візити самого Зеленського через пандемію, в Офісі не зізнаються. Відомо, що до Зеленського через коронавірус не пускають без термометрії.

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