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02 квітня 2020, четвер, 09:15 12
Суспільство 2020-04-02T09:30:01+03:00
Українські Новини
У світі кількість інфікованих коронавірусом наближається до мільйона. Дані на 2 квітня

У світі кількість інфікованих коронавірусом наближається до мільйона. Дані на 2 квітня

Елена Новикова
Коронавірус, Профілактика коронавірусу, Поширення коронавірусу, коронавірус у світі
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В той час як станом на 22:00 1 квітня в Україні підтверджено 794 випадків зараження коронавірусом, в світі в четвер, 2 квітня зареєстровано 937 567 випадків зараження COVID-19, 194 311 з них одужали, 47 256 - померли.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам світу.

Найбільше випадків зафіксували у США. Там вірус підтвердили у 216 721 людини, 5 138 з них померли, а 8 672 - вилікувалися.

На другому місці за кількістю зараження - Італія, де зафіксували 110 574 випадкыв. 13 155 осіб померли, а 16 847 - вилікувалися.

На третьому місці Іспанія, де зафіксували 104 118 випадків, 9 387 осіб померли, а 22 647 - одужали.

У Китаї вірус знайшли у 82 394 осіб, 3 316 з них - померли, а 76 426 - одужали.

 

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Профілактика коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'яПрофілактика коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

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