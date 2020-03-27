14,6 тис. українців хотіли повернутись в Україну до закриття кордонів

Допомоги у поверненні в Україну у зв'язку з закриттям кордону внаслідок карантинних заходів через коронавірус потребують 14,6 тис. українців за кордоном.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ.

"До закордонних дипломатични установ України за допомогою в поверненні на Батьківщину звернулися 14 586 громадян України", - повідомило МЗС.

При цьому відомство зазначило, що за його сприяння з-за кордону в Україну встигли повернутися 94 356 українців.

Такі дані були сформовані МЗС станом на вечір 26 березня, але протягом п'ятниці, 27 березня, вони ще зміняться.

Відповідно, МЗС не змігло відповісти на питання про те, скільки українців встигнуть повернутися до закриття будь-якого пасажирського сполучення на кордоні 28 березня, а скільком доведеться залишатися за кордоном.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, 700 українців застрягли на Балі (Індонезія), 150 - на Гоа (Індія), 50 - в Перу, 9 - на острові Палау в Тихому океані.

Повну інформацію щодо кількості українців у різних країнах, які бажають, але поки не змогли повернутися до України, МЗС не надало.

Зовнішньополітичне відомство також не має інформації про те, скільки таких громадян не мають достатньо коштів для перебування за кордоном.

Водночас МЗС запевняє, що дипломатичні установи України за кордоном допоможуть українцям, які будуть змушені залишитися в іноземних державах, налагодити зв'язок з українськими громадами та готовими допомогти громадськими організаціями, а також будуть опрацьовувати з бізнесом і місцевою владою питання тимчасового розміщення таких громадян в спеціально виділених місцях - кампусах або соціальних установах за необхідності.

Також міністерство обіцяє вирішити питання зі штрафами за перевищення терміну перебування за кордоном, як і з простроченими документами, дозволами або візами на перебування в іншій країні в цілому.

МЗС нагадує, що з 27 березня повернутися до України рейсами авіакомпаній або пасажирськими поїздами/автобусами буде неможливо, але дозволяється перетинати кордон на в'їзд на авто або пішки.

Уряд обіцяє продовжувати допомогу українцям у поверненні додому, але організація додаткових рейсів для евакуації з-за кордону з 28 березня буде залежати виключно від стабілізації епідемічної ситуації всередині країни їх перебування і можливості української медичної системи забезпечити обсервацію і контроль над дотриманням карантинних заходів після повернення.

Як повідомляли Українські Новини, карантин через коронавірус продовжено майже до травня.

В Україні вже більше 200 людей заразилися коронавірусом. В Україні і за кордоном 9 українців померли від Covid-19. Всього у світі коронавірусом інфіковано понад півмільйона людей.