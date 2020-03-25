Кабмін продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію. Українці святкуватимуть Великдень з обмеженнями

Кабінет міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня через поширення коронавірусу, яким заразилися в Україні 113 осіб.

Відповідне рішення Кабмін прийняв на засіданні в середу, передають Українські Новини.

Рішення передбачає продовження дії карантину з 3 квітня до 24 квітня і введення надзвичайної ситуації в усіх регіонах України строком на 30 днів.

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Як повідомляли Українські Новини, Київ ввів режим надзвичайної ситуації через коронавірус ще 22 березня.

Раніше, 23 березня, Кабінет Міністрів встановив режим надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.

А в МОЗ за добу підтвердили 29 нових випадків коронавіруса, всього 113 заражених.

Також Тернопільської області зафіксували четверту в Україні смерть від коронавірусу. Померлий контактував зі священиком на похороні в Заліщиках, який першим захворів коронавірусом.

Крім того, ми писали, що заразитися коронавірусом можна не тільки на вулиці, але й у себе вдома.