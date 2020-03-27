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27 березня 2020, пʼятниця, 10:52 37 Карта
Суспільство 2020-03-27T11:45:02+02:00
Українські Новини
За день в Україні 62 нових випадки коронавірусу, всього 218 хворих, - МОЗ

За день в Україні 62 нових випадки коронавірусу, всього 218 хворих, - МОЗ

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в українців, коронавірус в Києві
Коронавірус
Коронавірус

Станом на 10:00 27 березня кількість встановлених випадків коронавірусної інфекції в Україні збільшилося на 62 до 218.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"За минулу добу захворіли 62 людини", - сказав він.

Таким чином, загальна кількість хворих досягла 218 чоловік.

При цьому 5 людей померли від захворювання, 4 - одужали.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦОЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 218 випадків COVID-19.

Випадки виявлено:

  • Вінницька обл. - 5 випадків;
  • Волинська обл. - 2 випадки;
  • Дніпропетровська обл. - 3 випадки;
  • Донецька обл. - 2 випадки;
  • Запорізька обл. - 8 випадків;
  • Закарпатська обл. - 1 випадок;
  • Житомирська обл. - 2 (1 летальний) випадки;
  • Івано-Франківська обл. - 24 (2 летальних) випадки;
  • м. Київ - 47 випадків;
  • Київська обл. - 32 випадки;
  • Львівська обл. - 3 випадки;
  • Луганська обл. - 1 випадок;
  • Одеська обл. - 4 випадки;
  • Рівненська обл. - 9 випадків;
  • Тернопільська обл. - 25 випадків (1 летальний)
  • Херсонська обл. - 1 випадок;
  • Чернівецька обл. - 47 (1 летальний) випадків;
  • Черкаська обл. - 2 випадки.

Всього 5 осіб вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. Зафіксовано 5 летальних випадків від COVID-19 в Україні.

(Новину доповнено)

26 березня в вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 277 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

"Станом на ранок 27 березня в Центр громадського здоров'я надійшло 277 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку року надійшло 1 401 повідомлення про підозру на COVID-19", - сказано в ньому.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусаЯк захиститися від коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, за останню добу кількість нових випадків зараження коронавірусом становила 61 719 осіб, а загинули за 26 березня 2 799 осіб (всього 24 075). У той же час, одужали за цей день 8 660 осіб (всього 122 672).

Також вчора під час брифінгу Кличко показав відео, як лікують хворих на коронавірус у Києві. А НАНУ буде виробляти вітчизняні тести на коронавірус.

Крім того, Зеленський готовий скасувати наказ про окремі палати для перших осіб держави.

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