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27 березня 2020, пʼятниця, 08:22 32
Медицина 2020-03-27T10:00:39+02:00
Українські Новини
Від коронавірусу загинули вже 24 тис. осіб. Дані на 27 березня

Від коронавірусу загинули вже 24 тис. осіб. Дані на 27 березня

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Європі, коронавірус в Італії, коронавірус у світі
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

В той час, як в Україні кількість заражених коронавірусом наближається до двох сотень, у світі інфіковано вже 532 692 людини. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам світу.

Так, згідно з даними, за останню добу кількість нових випадків зараження коронавірусом становила 61 719 людей, а загинули за 26 березня 2 799 осіб (всього 24 075). У той же час, одужали за цей день 8 660 осіб (всього 122 672).

На першому місці по захворюваності на коронавірус 27 березня виявилися США, де захворіли 85 991 осіб, а загинули 1 296. З незначним відривом, Китай знаходиться на другому місці, тут 81 782 випадки і 3 291 жертва.

Італія на третьому місці з 80 589 хворих. Зазначимо, що в Італії найвища смертність серед всіх країн, яка становить 8 215 осіб. В Іспанії також стрімко збільшується кількість заражених COVID-19 і становить вже 57 786 осіб.

Країни в першій десятці по захворюваності: Німеччина - 43 938 (267 загиблих), Франція - 29 566 (1 698 загиблих), Іран - 29 406 (2 234 летальних), Великобританія - 11 812 (580 загиблих), Швейцарія - 11 811 (192 летальних), Південна Корея - 9 332 (139 загиблих).

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусаЯк захиститися від коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, у Центральній Азії інфекція COVID-19 тільки починає набирати обертів. У четвер, 26 березня в Казахстані зафіксували першу смерть від коронавірусу.

А іспанські лікарі розповідають про катастрофічним положенні з коронавірусом в країні.

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