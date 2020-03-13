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13 березня 2020, пʼятниця, 20:14 40
Політика 2020-03-13T21:15:03+02:00
Українські Новини
Україна повністю закриває авіасполучення з іншими країнами

Україна повністю закриває авіасполучення з іншими країнами

Ольга Фандорина
Авіасполучення, Дмитро Разумков, коронавірус в Україні, закриття кордону

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що з 17 березня Україна повністю перекриє авіасполучення через пандемію коронавіруса. Про це він повідомив в ефірі "Протистояння. Передмова".

"17 березня, з 0:00 годин авіасполучення в Україні буде повністю обмежено. Сухопутний і морський повідомлення будуть продовжувати працювати, наші громадяни зможуть повернутися в країну", - сказав Разумков.

За його словами, дуже не проста ситуація зараз у світі з пандемією коронавіруса.

"Але давайте будемо відвертими, в Україні зараз ситуація набагато краще ніж закордоном. Але ми повинні зробити все, щоб по максимуму обезопасть і Україну і українців від глобальної загрози з якою зіткнувся світ. Якщо ми говоримо, про превентивні методи, які були вже задіяні, то сьогодні було засідання РНБО з цієї ситуації", - сказав Разумков.

Спікер додав, що РНБО підготував список превентивних заходів, які будуть реалізовані найближчим часом.

"Верховна Рада продолжет працювати. Я впевнений, що в будь-якому випадку на наступному тижні, ми будемо спостерігати позачергове засідання парламенту, на якому будуть прийматися законопреты, які необхідні сьогодні для забезпечення роботи різних установ. Буде зайствована вся вертикаль влади", - зазначив Разумков.

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