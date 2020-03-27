У МЗС України повідомили, що за кордоном від COVID-19 померла ще одна українка

За кордоном зафіксована смерть четвертої громадянки України через коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

Разом з тим, у МЗС не уточнюють, в якій країні померла українка.

"4 громадянки України померли за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 8 українців за кордоном одужали, ще 22 проходять лікування та 160 громадян України знаходяться на карантині.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні частіше всього коронавірусом хворіють люди у віці 30-45 років.

станом на 10:00 27 березня кількість встановлених випадків коронавірусної інфекції в Україні збільшилося на 62 до 218.

25 березня було підтверджено 43 випадки коронавірусної інфекції, 24 березня - 29 випадків, 23 березня - 11 випадків.

25 березня Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.