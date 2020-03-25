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  • Незважаючи на спад епідемії коронавірусу в Італії, смертність в країні все ще висока
25 березня 2020, середа, 21:03 11
Європа 2020-03-25T22:15:02+02:00
Українські Новини
Незважаючи на спад епідемії коронавірусу в Італії, смертність в країні все ще висока

Незважаючи на спад епідемії коронавірусу в Італії, смертність в країні все ще висока

Елизавета Кесельман
Італія, коронавірус в Італії, смертність від коронавірусу
Італія.Венеція.Фото: pixabay
Італія.Венеція.Фото: pixabay

Через коронавірус в Італії за останню добу померли 863 людини, незважаючи на те що в деяких районах епідемія йде на спад. Так, в Ломбардії протягом останніх 24 годин захворіли 1643 людини, що є найменшим показником за останній час. Про це передає Європейська правда з посиланням на дані Департаменту цивільного захисту Італії.

Зокрема, в Італії з початку епідемії коронавірус зафіксували у 74 386 осіб, що на 5 210 осіб більше, ніж за попередню добу.

З них 7503 померлих, при цьому протягом останніх діб померло 683 людини - це трохи менше, ніж вчора, коли влада Італії повідомили про 743 загиблих.

З початку епідемії одужали 9362 людини. При цьому дуже висока кількість - 1036 людей - видужали протягом останніх 24 годин.

В Ломбардії зареєстровано понад 32 тисяч хворих. Протягом попередньої доби було зареєстровано 1942 діагностованих хворих, вважали позитивним показником для цього регіону. За добу в регіоні померло 298 осіб.

Близько 23 112 пацієнтів госпіталізовано з симптомами захворювання COVID-19; з них 3 489 знаходяться в реанімації (+93 в порівнянні з вчорашнім днем; вчорашній приріст порівняно з позавчорашнім днем склав +192), а 30 920 знаходяться в домашньому карантині.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірус виявили у віце-прем'єра в Іспанії.

А в Ірані для боротьби з коронавірусом введуть посилені заходи.

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