Незважаючи на спад епідемії коронавірусу в Італії, смертність в країні все ще висока

Через коронавірус в Італії за останню добу померли 863 людини, незважаючи на те що в деяких районах епідемія йде на спад. Так, в Ломбардії протягом останніх 24 годин захворіли 1643 людини, що є найменшим показником за останній час. Про це передає Європейська правда з посиланням на дані Департаменту цивільного захисту Італії.

Зокрема, в Італії з початку епідемії коронавірус зафіксували у 74 386 осіб, що на 5 210 осіб більше, ніж за попередню добу.

З них 7503 померлих, при цьому протягом останніх діб померло 683 людини - це трохи менше, ніж вчора, коли влада Італії повідомили про 743 загиблих.

З початку епідемії одужали 9362 людини. При цьому дуже висока кількість - 1036 людей - видужали протягом останніх 24 годин.

В Ломбардії зареєстровано понад 32 тисяч хворих. Протягом попередньої доби було зареєстровано 1942 діагностованих хворих, вважали позитивним показником для цього регіону. За добу в регіоні померло 298 осіб.

Близько 23 112 пацієнтів госпіталізовано з симптомами захворювання COVID-19; з них 3 489 знаходяться в реанімації (+93 в порівнянні з вчорашнім днем; вчорашній приріст порівняно з позавчорашнім днем склав +192), а 30 920 знаходяться в домашньому карантині.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірус виявили у віце-прем'єра в Іспанії.

А в Ірані для боротьби з коронавірусом введуть посилені заходи.