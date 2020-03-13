Об этом на своей странице в Facebook сообщила Оксана Федком.



"Вечная память Раисе", - написала активистка.



Накануне у гражданки Украины Раисы Малышевой (07.08.1954 г. рождения), которая работала в городе Ровато в провинции Брешия, обнаружили коронавирус.



Несколько дней назад ее госпитализировали в одну из больниц города Кьяри с подозрением на COVID-19. 12 марта диагноз был подтвержден. Женщина находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии.





В Италии от коронавируса умерла украинка

Украинка работала в Италии

Как сообщали Українські Новини, согласно данным ВОЗ, Европа стала эпицентром пандемии коронавируса.

Также Украина в ближайшие 48 часов закроет границу для иностранцев с целью профилактики распространения коронавируса.

Тем временем Минздрав призвал украинцев не надевать маски не по назначению. Если человек здоровый, то ему незачем ее носить.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. Предполагаемым эпицентром заражения стал рынок морепродуктов и мяса. Вскоре выяснилось, что вирус передается от человека к человеку.