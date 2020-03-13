В то время как в Украине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса, в Италии от осложнений после него умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Оксана Федком."Вечная память Раисе", - написала активистка.Накануне у гражданки Украины Раисы Малышевой (07.08.1954 г. рождения), которая работала в городе Ровато в провинции Брешия, обнаружили коронавирус. Несколько дней назад ее госпитализировали в одну из больниц города Кьяри с подозрением на COVID-19. 12 марта диагноз был подтвержден. Женщина находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии. В Италии от коронавируса умерла украинка Украинка работала в Италии Как сообщали Українські Новини, согласно данным ВОЗ, Европа стала эпицентром пандемии коронавируса. Также Украина в ближайшие 48 часов закроет границу для иностранцев с целью профилактики распространения коронавируса. Тем временем Минздрав призвал украинцев не надевать маски не по назначению. Если человек здоровый, то ему незачем ее носить. Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. Предполагаемым эпицентром заражения стал рынок морепродуктов и мяса. Вскоре выяснилось, что вирус передается от человека к человеку.