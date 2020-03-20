Друга українка померла від коронавірусу в Італії, – МЗС

В Італії, де заражені 41 тис. і загинули понад 3 тис., від коронавірусу померла друга українка.

Цю інформацію Українським Новинам підтвердила пресслужба Міністерства закордонних справ.

"19 березня у медичному закладі на території провінції Бергамо (Італія) внаслідок захворювання Covid-19 померла громадянка України 1958 р.н. Наші консули встановили зв'язок з родичами померлої громадянки і надають необхідне сприяння", - повідомила пресслужба МЗС.

13 березня в Італії від коронавірусу померла 65-річна українка.

Це друга смерть громадян України від коронавірусу за кордоном та п'ятий летальний випадок для українців у світі.

12 українців на даний момент госпіталізовано за кордоном через коронавірус: по 4 у Німеччині і Домінікані, 2 у Польщі і по 1 в Італії та ОАЕ.

При цьому 4 українців у Японії та 1 в Італії одужали від коронавірусу.

Ще 38 громадян України перебувають на карантині за кордоном через коронавірус: 16 у Бразилії, 7 в Німеччині, 3 в ОАЕ, по 2 в Молдові, Великобританії, США та В'єтнамі, по 1 в Румунії, Китаї, Австралії та на Кубі.

Як повідомляли Українські Новини, в Італії смертність від коронавірусу в 8 разів вища, ніж у Китаї.

В Україні діагностовано 26 випадків коронавірусу.