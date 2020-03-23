Новий випадок зараження. У жительки Мукачева підтвердили коронавірус

На Закарпатті у місцевої жительки зафіксований перший випадок зараження новим коронавірусом, який сьогодні виявили у ще 4 жителів Києва. Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.

"В місті Мукачево у людини отримали позитивний результат тестування методом ПЛР на COVID-19. Дана особа ізольована, направлена на госпіталізацію в Обласну клінічну інфекційну лікарню в Ужгороді, перебуває під наглядом медиків, стан задовільний", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що захворіла 68-річна жінка з району Підгоряни. Її чоловік повернувся з Італії 20 березня. Чоловік перебував на самоізоляції, а жінка 21 та 22 березня відвідувала церкву.

23 березня вранці жінка звернулася до сімейного лікаря. Виїзна бригада взяла у жінки аналізи, результати яких виявився позитивними.

Зараз лікарі формують списки осіб, які з нею контактували.

Як повідомляли Українські Новини, в Івано-Франківську померла ще одна жінка — 65-річна мешканка с. Чернієва, у якої підозрювали коронавірус.

До цього в Івано-Франківську 17 березня померла 56-річна місцева мешканка.

Тим часом, у Львівській області коронавірус підозрюють майже у 100 осіб, а Київ став епіцентром розповсюдження коронавірусу.

Крім того, Київ зупинив пасажирський транспорт для запобігання поширення коронавірусу.

По всьому світу зафіксовано 333 966 випадків інфікування коронавірусом.