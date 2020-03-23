підписатися на розсилку
27.05 28.1
29 30.35
˟
23 березня 2020, понеділок, 20:08 15
Суспільство 2020-03-23T21:00:02+02:00
Українські Новини
Новий випадок зараження. У жительки Мукачева підтвердили коронавірус

Новий випадок зараження. У жительки Мукачева підтвердили коронавірус

Кира Молчанова
Мукачево, Закарпаття, коронавірус в Україні, коронавірус у Мукачеві
Коронавірус. Фото: Pixabay
Коронавірус. Фото: Pixabay

На Закарпатті у місцевої жительки зафіксований перший випадок зараження новим коронавірусом, який сьогодні виявили у ще 4 жителів Києва. Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.

"В місті Мукачево у людини отримали позитивний результат тестування методом ПЛР на COVID-19. Дана особа ізольована, направлена на госпіталізацію в Обласну клінічну інфекційну лікарню в Ужгороді, перебуває під наглядом медиків, стан задовільний", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що захворіла 68-річна жінка з району Підгоряни. Її чоловік повернувся з Італії 20 березня. Чоловік перебував на самоізоляції, а жінка 21 та 22 березня відвідувала церкву.

23 березня вранці жінка звернулася до сімейного лікаря. Виїзна бригада взяла у жінки аналізи, результати яких виявився позитивними.

Зараз лікарі формують списки осіб, які з нею контактували.

Як повідомляли Українські Новини, в Івано-Франківську померла ще одна жінка — 65-річна мешканка с. Чернієва, у якої підозрювали коронавірус.

До цього в Івано-Франківську 17 березня померла 56-річна місцева мешканка.

Тим часом, у Львівській області коронавірус підозрюють майже у 100 осіб, а Київ став епіцентром розповсюдження коронавірусу.

Крім того, Київ зупинив пасажирський транспорт для запобігання поширення коронавірусу.

По всьому світу зафіксовано 333 966 випадків інфікування коронавірусом.

Більше новин про: Мукачево Закарпаття коронавірус в Україні коронавірус у Мукачеві

Київ став епіцентром розповсюдження коронавірусу
Росія дозволила в'їзд на свою територію жителям "ДНР" і "ЛНР"
Новини
Новий випадок зараження. У жительки Мукачева підтвердили коронавірус 20:08
НБУ продав на міжбанку $50 млн для утримання курсу гривні 20:01
Зеленський переніс призов на строкову військову службу з квітня-червня на травень-липень 19:55
Ярославський привіз лабораторні ПЛР-тести в Харків 19:31
Бойко відвідав дитячий будинок в Банченах, де одне з приміщень обладнали для прийому хворих 19:31
більше новин
В Італії від COVID-19 за добу померли 793 людини. Дані коронавірусу на 22 березня 08:19 Карта
Сергій Вельможний
У другого депутата і його сина підтвердили коронавірус, - Шахов 22:28 Доповнено
Зараження. Фото: Вікіпедія
На тлі пандемії коронавірусу став популярним фільм "Зараження" з Метом Деймоном 18:39
В Україні зафіксували 47 випадків коронавірусу 21:23
В Україні можуть ввести надзвичайний стан: що це значить 23:35 Інфографіка
більше новин
В Україні офіційно підтверджено 63 випадки коронавірусу 21:32 Інфографіка
Коронавірус. Фото: pixabay.com
В Італії за добу понад 5 тис. нових заражених коронавірусом. Дані на 23 березня 08:44
В Італії від COVID-19 за добу померли 793 людини. Дані коронавірусу на 22 березня 08:19 Карта
Росія дозволила в'їзд на свою територію жителям "ДНР" і "ЛНР" 16:47
Прес-центр ІА "Українські Новини" працює! 14:32
більше новин
НБУ після підвищення різко обвалив гривню. Курс на 24 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok