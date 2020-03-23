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23 марта 2020, понедельник, 08:58 14
Общество 2020-03-23T08:59:37+02:00
Українські Новини
Киев остановил пассажирский транспорт: как живет столица в условиях карантина

Киев остановил пассажирский транспорт: как живет столица в условиях карантина

Таня Войтюк
Киев, Коронавирус, Общественный транспорт, карантин в Киеве, карантин в Украине

С 23 марта в Киеве начал действовать запрет на пользование общественным транспортом всем, кроме работников критически важных сфер. Будут работать 17 маршрутов, на которые будут запускать по спецальным пропускам. О том, как это работает в столице расскажут Українські Новини.

В Киеве лабораторно подтверждено 29 новых случаев коронавируса Covid-19. Это больше, чем в Черновицкой области (25 случаев, 1 летальный). В связи с этим усилили карантинные меры.

Но киевляне поехали на работу даже в условиях запретов. Есть вариантов: 

  • такси;
  • общественный транспорт с пропуском; 
  • ловить попутку.

Так, на метро Позняки с утра все ловят попутки. Людей много, многие машины останавливаются, пишет "Страна".

Остановка метро Позняки. Фото: СтранаОстановка метро Позняки. Фото: Страна

Тем временем по городу курсируют автобусы, которые подвозят медицинских работников по специальным пропускам.

Автобусы для медиков. Фото: СтранаАвтобусы для медиков. Фото: Страна

Внутри транспорта дежурят представители "Муниципальной стражи", которые сообщают о том, что на определенных участках уже возникают конфликтные ситуации.

Муниципальная стражаМуниципальная стража

В киевский транспорт запускают строго попропускам. Документ и наличие маски проверяют сразу на входе. На видео - 220-й маршрут, который идет от Харьковской до Жулян.

 

Полицейские в автобусах рассказывают, что пропуска есть не у всех. Поэтому некоторых людей пускают по справкам с места работы. В первый тестовый день контроль будет с поблажками.

В целам, все довольно лояльно, но есть и такие стражи порядка, которые преувиличивают своювласть.

 

Тем временем крупные компании организовали трансфер для своих сотрудников. Например, "Сильпо" забирает работников на автобуса.

Бус компании. Фото: СтранаБус компании. Фото: Страна

Как сообщали Українські Новини, в МОЗ поступило 81 подозрение на коронавирус.

Тем временем,  в Италии от COVID-19 за сутки умерли 793 человека. Количество заразившихся новым коронавирусом, который порождает болезнь COVID-19, по состоянию на утро 22 марта достигло 304 544 человек во всем мире.

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