В Ивано-Франковске от коронавируса умерла женщина

В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавируса в то время, как в Украине уже потвердили 21 случай COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения в Telegram-канале о коронавирусе.

"Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", - говорится в нем.

Также Минздрав призывал при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвонить семейному врачу и оставаться дома. Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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Как сообщали Українські Новини, в Днепропетровской области зафиксировали первые случаи коронавируса.

Также в Мариуполе заболел мужчина, вернувшийся с отдыха в Египте.

По состоянию на утро 19 марта в мире зарегистрировано 218 777 случаев заражения COVID-19, 8810 смертей и 84 113 человек, которые преодолели болезнь.