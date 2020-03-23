Киев стал эпицентром распространения коронавируса

В Украине всего лабораторно подтвердили 73 случая заболевания коронавирусом COVID-19, из которых 29 зафиксировано в Киеве.

Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко на брифинге, передают Українські Новини.

"Сегодня 13 больных перебывают в больницах нашего города, 11 больных находятся на самоизоляции и получают лечение дома под контролем докторов", - сказал он.

За прошлые сутки Киев получил еще 14 лабораторно подтверждённых случаев коронавируса, а общее количество заболевших составляет 24 человека.

Из 14 подтвержденных за последние сутки случаев в Киеве 8 - женщины в возрасте от 25 до 49 лет, 6 - мужчины в возрасте от 23 до 56 лет.

Данные Минздрава

Кличко сообщил, что из всех подтвержденных в Киеве случаев 22 случая инфицирования подтверждены у граждан, которые вернулись из европейских стран, таких как Франция, Испания, Германия, а 2 случая - это местное заражение больных в Житомирской области и в Киеве.

Как защитить себя

мыть руки;

не трогать лицо;

не выходить на улицу без надобности;

держать дистанцию.

Профилактика коронавируса

Как сообщали Українські Новини, Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

Тем временем в киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей.