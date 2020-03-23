В Ивано-Франковске умерла еще одна женщина, у которой подозревали коронавирус

После того, как 17 марта в Ивано-Франковске умерла 56-летняя женщина, сегодня в областной инфекционной больнице умерла еще одна 65-летняя женщина из с. Черниева, в которой подозревали коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, пишет "Галичина".

Образцы умершей женщины направили в лабораторию. Результаты ожидают завтра.

Как сообщали Українські Новини, во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек, а Киев стал эпицентром распространения коронавируса.

Также Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

В то время, как по всему миру зафиксировано 333 966 случаев инфицирования коронавирусом, 22 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 114 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

По состоянию на 10:00 23 марта зафиксированы 73 случая коронавирусной инфекции, из них 26 были зафиксированы 22 марта (при этом 20 случаев - в Киеве).

Тем временем в Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса в Европе.