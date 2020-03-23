подписаться на рассылку
27.05 28.1
29 30.35
˟
23 марта 2020, понедельник, 17:35 651
Медицина 2020-03-23T18:29:06+02:00
Українські Новини
В Ивано-Франковске умерла еще одна женщина, у которой подозревали коронавирус

В Ивано-Франковске умерла еще одна женщина, у которой подозревали коронавирус

Ярина Вацяк
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, коронавирус в Ивано-Франковске
Коронавирус. Скриншот NBC News
Коронавирус. Скриншот NBC News

После того, как 17 марта в Ивано-Франковске умерла 56-летняя женщина, сегодня в областной инфекционной больнице умерла еще одна 65-летняя женщина из с. Черниева, в которой подозревали коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, пишет "Галичина".

Образцы умершей женщины направили в лабораторию. Результаты ожидают завтра.

Как сообщали Українські Новини, во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек, а Киев стал эпицентром распространения коронавируса.

Также Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

В то время, как по всему миру зафиксировано 333 966 случаев инфицирования коронавирусом, 22 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 114 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

По состоянию на 10:00 23 марта зафиксированы 73 случая коронавирусной инфекции, из них 26 были зафиксированы 22 марта (при этом 20 случаев - в Киеве).

Тем временем в Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса в Европе.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Смерть от коронавируса коронавирус в Ивано-Франковске

Хотелки "Укрпочты" монопольно доставлять лекарства...
В Киеве еще 4 новых случая коронавируса. Всего в с...
Какая категория людей наиболее подвержена риску за...
В Ивано-Франковске от коронавируса умерла 56-летня...
В Киеве еще 4 новых случая коронавируса. Всего в столице 28 заразившихся
В Ивано-Франковске умерла еще одна женщина, у которой подозревали коронавирус
Новости
"Нормандский саммит могут провести онлайн в связи с коронавирусом, – МИД 19:19
Госохрана не подпускает к Зеленскому без термометрии 12:23 Документ
Офис Президента не отменял командировки сотрудников из-за коронавируса 10:16 Документ
Госуправление делами договорилось об авиаперелетах Зеленского в 2020 за 55 млн гривен 16:06 Документ
Вторая украинка умерла от коронавируса в Италии, - МИД 13:58
больше новостей
Офис Президента не отменял командировки сотрудников из-за коронавируса 10:16 Документ
Госохрана не подпускает к Зеленскому без термометрии 12:23 Документ
"Нормандский саммит могут провести онлайн в связи с коронавирусом, – МИД 19:19
больше новостей
Госохрана не подпускает к Зеленскому без термометрии 12:23 Документ
Офис Президента не отменял командировки сотрудников из-за коронавируса 10:16 Документ
"Нормандский саммит могут провести онлайн в связи с коронавирусом, – МИД 19:19
больше новостей
Украинцам запретили покидать Украину: запрещены любые поездки за границу
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok