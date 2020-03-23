Во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек

Во Львовской области коронавирус, которым в Украине заразились уже 73 человека, подозревают у 94 граждан. Об этом говорится в сообщении Львовской облгосадминистрации со ссылкой на врача-эпидемиолога областной инфекционной клинической больницы Наталью Тимко.

Так, сообщается, что на данный момент положительный результат на коронавирус у одного пациента.

“У 94 человек во Львовской области - подозрение на коронавирус. У одного пациента - положительный результат теста на коронавирус. Ожидаются результаты контрольного тестирования. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии", - сообщила Тимко.

Всего в области за все время с подозрением COVID- 19 к медикам обратились 104 человека, причем семеро их них - в период с 16:30 часов по 21:30 часов 22 марта. Это жители Львова и Самборского, Стрыйского, Сколевского районов.

Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 61 человек, на самоизоляции - 32. Выздоровели 11 пациентов.

Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У одной пациентки — приближенное к тяжелому.

А в Минздраве напомнили, что для того, чтобы избежать заражения коронавирусом следует придерживаться простых правил и обнародовали соответсвующую инфографику.

Как защититься от коронавируса

Как сообщали Українські Новини, самоизоляцию украинцев, которые вернулись домой из-за границы, будут проверять полицейские.

Ранее в Италии от COVID-19 за сутки умерли 793 человека. Количество заразившихся новым коронавирусом, который порождает болезнь COVID-19, по состоянию на утро 22 марта достигло 304 544 человек во всем мире.