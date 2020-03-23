подписаться на рассылку
27.05 28.1
29 30.35
˟
23 марта 2020, понедельник, 08:44 63 Карта
Общество 2020-03-23T08:44:41+02:00
Українські Новини
В США за сутки больше 7 тысяч новых зараженных коронавирусом. Данные на 23 марта

В США за сутки больше 7 тысяч новых зараженных коронавирусом. Данные на 23 марта

Анна Рудык
Коронавирус, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Европе, Коронавирус в США
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как в Украине коронавирусом заразились уже 73 человека, по всему миру зафиксировано 333 966 случаев инфицирования. Об этом свидетельствуют данные данные South China Morning Post.

Так, согласно данным, по сравнению с 22 марта, в мире количество заболевших коронавирусом увеличилось на 29 422 случая (всего 333 966), жертвами вируса стали 14 606 человек (1 632 за последние сутки).

Несмотря на то, что в Китае уже почти остановилась заболеваемость, он остается на первом месте, здесь количество заражений составляет 81 093 случая, 3 270 из них летальные.

В Италии заболеваемость коронавирусом стремительно растет, за сутки 5 560 новых случаев (всего 59 138), жертвами стали 5 476 человек (651 погибший за сутки).

Страны, которые входят в первую десятку по заболеваемости коронавирусом:

  • США -  32 514 (7 021 случай за сутки), 400 летальных;
  • Испания - 28 572 случая, 1756 из них летальные;
  • Германия - 23 921 случай, 92 летальных;
  • Иран - 21 638 случаев, 1 685 погибших;
  • Франция - 16 018 случаев, 674 летальных;
  • Южная Корея - 8 961 случай, 104 погибших;
  • Швейцария - 7 014 случаев, 85 из них летальных;
  • Великобритания - 5 683 случаев, 281 летальный.
  • Вылечились от коронавируса по всему миру 96 241 человек.

Как защититься от коронавируса:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавирусаКак защититься от коронавируса

Как сообщали Українські Новини, во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек.

Тем временем самоизоляцию украинцев, которые вернулись домой из-за границы, будут проверять полицейские.

Больше новостей о: Коронавирус Эпидемия коронавируса коронавирус в Европе Коронавирус в США

В Украину доставили партию тестов на коронавирус и...
Легенда испанской оперы — 79-летний Пласидо Доминг...
Из-за пандемии коронавируса США приостанавливает в...
Полицейские будут проверять самоизоляцию вернувших...
В США за сутки больше 7 тысяч новых зараженных коронавирусом. Данные на 23 марта
В Украину доставили партию тестов на коронавирус и аппараты ИВЛ из Китая
Новости
Транспорт. Фото: информатор
Киев остановил пассажирский транспорт: как живет столица в условиях карантина 08:58
Коронавирус. Фото: pixabay.com
В США за сутки больше 7 тысяч новых зараженных коронавирусом. Данные на 23 марта 08:44 Карта
В Украину доставили партию тестов на коронавирус и аппараты ИВЛ из Китая 08:37
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек 08:15 Инфографика
больше новостей
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Ударят морозы до -12 и заметет снегом: прогноз погоды на начало недели 21:00 Карта
США лидируют по числу заболевших коронавирусом, Италия - по количеству смертей. Данные на 21 марта 09:55 Инфографика
Страховые взносы могут уменьшить пенсию: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30 Инфографика
В Италии от COVID-19 за сутки умерли 793 человека. Данные коронавируса на 22 марта 08:19 Карта
больше новостей
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Сергей Вельможный
У второго депутата и его сына подтвердили коронавирус, - Шахов 22:28 Дополнено
Госуправление делами договорилось об авиаперелетах Зеленского в 2020 за 55 млн гривен 16:06 Документ
С воскресенья Киев полностью останавливает общественный транспорт, – Аваков 13:25
До 10 см снега: в Украину идут морозы, метели и шквалы ветра 13:19 Карта
больше новостей
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok