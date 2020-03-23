В США за сутки больше 7 тысяч новых зараженных коронавирусом. Данные на 23 марта

В то время, как в Украине коронавирусом заразились уже 73 человека, по всему миру зафиксировано 333 966 случаев инфицирования. Об этом свидетельствуют данные данные South China Morning Post.

Так, согласно данным, по сравнению с 22 марта, в мире количество заболевших коронавирусом увеличилось на 29 422 случая (всего 333 966), жертвами вируса стали 14 606 человек (1 632 за последние сутки).

Несмотря на то, что в Китае уже почти остановилась заболеваемость, он остается на первом месте, здесь количество заражений составляет 81 093 случая, 3 270 из них летальные.

В Италии заболеваемость коронавирусом стремительно растет, за сутки 5 560 новых случаев (всего 59 138), жертвами стали 5 476 человек (651 погибший за сутки).

Страны, которые входят в первую десятку по заболеваемости коронавирусом:

США - 32 514 (7 021 случай за сутки), 400 летальных;

Испания - 28 572 случая, 1756 из них летальные;

Германия - 23 921 случай, 92 летальных;

Иран - 21 638 случаев, 1 685 погибших;

Франция - 16 018 случаев, 674 летальных;

Южная Корея - 8 961 случай, 104 погибших;

Швейцария - 7 014 случаев, 85 из них летальных;

Великобритания - 5 683 случаев, 281 летальный.

Вылечились от коронавируса по всему миру 96 241 человек.

Как защититься от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;

не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса

Как сообщали Українські Новини, во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек.

Тем временем самоизоляцию украинцев, которые вернулись домой из-за границы, будут проверять полицейские.