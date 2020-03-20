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20 березня 2020, пʼятниця, 13:53 23
Політика 2020-03-20T15:45:02+02:00
Українські Новини
Кличко допускає, що в Києві на час карантину скасують автобуси, трамваї і маршрутки

Кличко допускає, що в Києві на час карантину скасують автобуси, трамваї і маршрутки

Кира Молчанова
Транспорт, Віталій Кличко, Київ, громадський транспорт, карантин в Києві
Маршрутка. Фото: Українське фото
Маршрутка. Фото: Українське фото

В той час, як Володимир Зеленський закликав місцеву владу збільшити кількість громадського транспорту, мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко допустив скасування маршрутів взагалі, у випадку збільшення кількості захворювань на коронавірус в Києві.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", передають Українські Новини.

"Якщо кількість хворих в Києві буде збільшуватися, ми не виключаємо, що можемо обмежити взагалі переміщення транспортом по нашому місту. Будуть працювати тільки "розвезення" для тих людей, які забезпечують життєдіяльність нашого міста. Це комунальні підприємства, лікарі, пожежники, працівники департаменту надзвичайних ситуацій", — сказав Кличко.

Він також допускає введення надзвичайного стану в Україні у найближчі дні в разі подальшого поширення коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, Київ виділив 260 млн гривень з резервного фонду на боротьбу з коронавірусом.

В Україні 26 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, 3 з них у Києві.

На час карантину президент розпорядився, щоб міські перевезення повинні здійснюватися до 10 осіб у таксі та маршрутних таксі, до 20 — у тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

На тлі цього поліцейські в Києві не давали людям сісти у транспорт. У Нацполіції повідомили, що контролюють громадський транспорт тільки на кінцевих зупинках. Тим часом поліцейські склали 405 адміністративних протоколів і відкрили 6 кримінальних проваджень за порушення правил карантину.

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