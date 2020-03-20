Зеленский призывал местные власти максимально увеличить количество общественного транспорта

Президент Владимир Зеленский призывает местные власти максимально увеличить количество общественного транспорта для соблюдения ограничения по перевозкам пассажиров на время карантина.

Об этом он сообщил в видеообращении, передают Українськi Новини.



"Председателям ОГА и мэрам больших городов поставлена задача максимально увеличить количество маршруток, автобусов, троллейбусов в своих регионах. Это поможет соблюдать ограничение в 10 и 20 пассажиров. Призываю каждого главу ОГА и каждого мэра осознать свою персональную ответственность и активно и эффективно решать транспортные проблемы в вашем регионе. Это очень важно для здоровья всех украинцев", - сказал он.



Президент также напомнил, что к контролю соблюдения перевозчиками ограничений привлечены 15 тыс. полицейских.



Как сообщали Українськi Новини, полицейские в Киеве не давали людям сесть в транспорт.



В Нацполиции сообщили, что контролируют общественный транспорт только на конечных остановках.



Тем временем полицейские составили 405 административных протоколов и открыли 6 уголовных производств за нарушение правил карантина.