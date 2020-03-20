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20 марта 2020, пятница, 12:58 35
Общество 2020-03-20T13:00:04+02:00
Українські Новини
Зеленский призывал местные власти максимально увеличить количество общественного транспорта

Зеленский призывал местные власти максимально увеличить количество общественного транспорта

Валерия Драгомирова
Общественный транспорт, Владимир Зеленский, карантин в Украине
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский призывает местные власти максимально увеличить количество общественного транспорта для соблюдения ограничения по перевозкам пассажиров на время карантина.

Об этом он сообщил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Председателям ОГА и мэрам больших городов поставлена задача максимально увеличить количество маршруток, автобусов, троллейбусов в своих регионах. Это поможет соблюдать ограничение в 10 и 20 пассажиров. Призываю каждого главу ОГА и каждого мэра осознать свою персональную ответственность и активно и эффективно решать транспортные проблемы в вашем регионе. Это очень важно для здоровья всех украинцев", - сказал он.

Президент также напомнил, что к контролю соблюдения перевозчиками ограничений привлечены 15 тыс. полицейских.

Как сообщали Українськi Новини, полицейские в Киеве не давали людям сесть в транспорт.

В Нацполиции сообщили, что контролируют общественный транспорт только на конечных остановках. 

Тем временем полицейские составили 405 административных протоколов и открыли 6 уголовных производств за нарушение правил карантина.

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