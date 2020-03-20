подписаться на рассылку
27.6 28.6
29.2 30.8
˟
ONLINE
20.03.2020 12:00 Пресс-конференция: "Легализация игорного бизнеса против коронавируса"

20 марта 2020, пятница, 11:17 27
Силовые структуры 2020-03-20T11:18:26+02:00
Українські Новини
В полиции рассказали, где больше всего в Украине нарушают правила карантина

В полиции рассказали, где больше всего в Украине нарушают правила карантина

Валерия Драгомирова
Полиция, Коронавирус, карантин в Украине, Нарушение карантина
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Полицейские составили 405 административных протоколов и начали 6 уголовных производств за нарушение правил карантина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Правоохранители продолжают мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охране публичной безопасности.

В результате полицейские составили 405 административных протоколов по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса об административных правонарушениях.

Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области, в частности полицейские составили 75 админпротоколов.

Также нарушения выявлены в Киеве (31), Киевской (32), Донецкой (62), Запорожской (25), Херсонской (21), Сумской (20), Волынской (16), Винницкой (14), Львовской (12), а также в Николаевской (11), Кировоградской (9), Харьковской (5) и Закарпатской (3) областях.

Кроме того, по 18 админпротоколов составлено в Черновицкой и Черкасской областях.

По 7 - в Ривненской и Черниговской, еще по 4 протокола - в Ивано-Франковской, Полтавской и Одесской областях.

В Тернопольской и Житомирской областях выявлено по 2 нарушения, в Хмельницкой - составлен 1 протокол.

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по 6 фактам по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса.
В Харьковской области 3 факта, по 1 - в Волынской, Сумской и Днепропетровской областях.

В пятницу к несению службы привлечены более 14 тыс. полицейских и 2,1 тыс. военнослужащих Национальной гвардии.

Полицейские продолжают нести службу в составе мобильных групп, пеших нарядов, автопатрулей, патрульной полиции, следственно-оперативных группах и т. п.

Как сообщали Українськi Новини, специальные автомобили с громкоговорителями курсируют в Киеве для информирования людей о необходимости соблюдения режима карантина.

Кроме того, на въезде в Киев работают восемь блок-постов из-за карантина. 

Больше новостей о: Полиция Коронавирус карантин в Украине Нарушение карантина

Коронавирусом заразились больше 234 тыс. человек, почти 10 тыс. погибших. Данные на 20 марта
ТОП-менеджер Monobank считает курс гривны в 28-29 UAH/USD завышенным
Новости
Коронавирус сорвал долгожданную личную встречу дипломатов Украины и Венгрии 11:29
Из-за коронавируса визиты в Украину отменили 5 иностранных лидеров, - Офис Президента 10:27 Документ
Дворец Украина рассказал, что будет из-за карантина с "Вечерним кварталом" и другими концертами 12:59
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
Сокращение расходов на Президента: ГУД рассказало, выполнит ли обещание Зеленского 10:43 Документ
больше новостей
Из-за коронавируса визиты в Украину отменили 5 иностранных лидеров, - Офис Президента 10:27 Документ
Коронавирус сорвал долгожданную личную встречу дипломатов Украины и Венгрии 11:29
больше новостей
Из-за коронавируса визиты в Украину отменили 5 иностранных лидеров, - Офис Президента 10:27 Документ
Коронавирус сорвал долгожданную личную встречу дипломатов Украины и Венгрии 11:29
больше новостей
Субсидии не будут отменять при появлении задолженности за жилкомуслуги
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok