В полиции рассказали, где больше всего в Украине нарушают правила карантина

Полицейские составили 405 административных протоколов и начали 6 уголовных производств за нарушение правил карантина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.



Правоохранители продолжают мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охране публичной безопасности.



В результате полицейские составили 405 административных протоколов по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса об административных правонарушениях.



Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области, в частности полицейские составили 75 админпротоколов.



Также нарушения выявлены в Киеве (31), Киевской (32), Донецкой (62), Запорожской (25), Херсонской (21), Сумской (20), Волынской (16), Винницкой (14), Львовской (12), а также в Николаевской (11), Кировоградской (9), Харьковской (5) и Закарпатской (3) областях.



Кроме того, по 18 админпротоколов составлено в Черновицкой и Черкасской областях.



По 7 - в Ривненской и Черниговской, еще по 4 протокола - в Ивано-Франковской, Полтавской и Одесской областях.



В Тернопольской и Житомирской областях выявлено по 2 нарушения, в Хмельницкой - составлен 1 протокол.



Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по 6 фактам по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса.

В Харьковской области 3 факта, по 1 - в Волынской, Сумской и Днепропетровской областях.



В пятницу к несению службы привлечены более 14 тыс. полицейских и 2,1 тыс. военнослужащих Национальной гвардии.



Полицейские продолжают нести службу в составе мобильных групп, пеших нарядов, автопатрулей, патрульной полиции, следственно-оперативных группах и т. п.



Как сообщали Українськi Новини, специальные автомобили с громкоговорителями курсируют в Киеве для информирования людей о необходимости соблюдения режима карантина.



Кроме того, на въезде в Киев работают восемь блок-постов из-за карантина.