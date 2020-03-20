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20 марта 2020, пятница, 11:37 66
Общество 2020-03-20T11:45:02+02:00
Українські Новини
Полицейские контролируют общественный транспорт только на конечных остановках

Полицейские контролируют общественный транспорт только на конечных остановках

Валерия Драгомирова
Карантин, Полицейские, Общественный транспорт, карантин в Украине
Общественный транспорт. Фото: КГГА
Общественный транспорт. Фото: КГГА

Полицейские не ездят в общественном транспорте для контроля количества пассажиров во врем карантина, а работают на конечных остановках.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Национальной полиции.

"Полицейские не ездят в автобусах для контроля, они работают на конечных остановках и в местах популярных маршрутов. Мы не можем себе позволить в каждый автобус или маршрутку отправить полицейского", - сказал он.

По его словам, в каждом городе, в том числе в Киеве, полицейские работают на определенных точках и маршрутах.

Каждый день полиция составляет огромное количество протоколов за нарушение правил карантина.

Как сообщали Українськi Новини, полицейские составили 405 административных протоколов и открыли 6 уголовных производств за нарушение правил карантина.

Ранее полицейские в Киеве не давали людям сесть в транспорт. Один из автобусов люди остановили, перекрыв дорогу и попытались войти внутрь. Полиция преградила им дорогу.

Кроме того, специальные автомобили с громкоговорителями курсируют в Киеве для информирования людей о необходимости соблюдения режима карантина.

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