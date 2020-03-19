В Черновицкой области подтвердили еще 5 случаев коронавируса. Общее число зараженных достигло 26 человек

Помимо случаев заражения в Днепропетровской и Ивано-Франковской областей, в Черновицкой области коронавирус лабораторно подтвердили еще у 5 человек. Таким образом общее количество инфицированных там возросло до 15 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В четверг, 19 марта, по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавируса. Пациенты изолированы, их состояние стабильное.

Еще 5 украинцев заразилось

Эту информацию подтвердил губернатор области Сергей Осачук в 23:35 в прямом эфире в Facebook. Он подчеркнул, что новые пациенты являются контактными лицами ранее подтвержденных случаев и в очередной раз призвал жителей к самоизоляции.

Также Осачук рассказал, что в части сел на территории области (Колинкивцы, Бычкивцы, Грозовцы, Топоривцы) выставлены медико-санитарные блокпосты, на которых будут осуществлять скрининг температуры жителей на въезде и выезде из сел и проводить информационную работу с населением.

Как правильно мыть руки. Фото: freepik

Как сообщали Українські Новини, в Киеве зафиксировали третий случай коронавируса. Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что посетивший Швейцарию 50-летний киевлянин с подтвержденным коронавирусом лечится дома.