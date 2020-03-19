подписаться на рассылку
27.2 28.3
29.2 30.9
˟
  • Новости
  • Политика
  • Медицина
  • В Черновицкой области подтвердили еще 5 случаев коронавируса. Общее число зараженных достигло 26 человек
19 марта 2020, четверг, 23:50 88
Медицина 2020-03-20T00:23:35+02:00
Українські Новини
В Черновицкой области подтвердили еще 5 случаев коронавируса. Общее число зараженных достигло 26 человек

В Черновицкой области подтвердили еще 5 случаев коронавируса. Общее число зараженных достигло 26 человек

Таня Войтюк
Минздрав, Черновицкая область, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус у украинцев, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Помимо случаев заражения в Днепропетровской и Ивано-Франковской областей, в Черновицкой области коронавирус лабораторно подтвердили еще у 5 человек. Таким образом общее количество инфицированных там возросло до 15 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения. 

В четверг, 19 марта, по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавируса. Пациенты изолированы, их состояние стабильное.

Еще 5 украинцев заразилосьЕще 5 украинцев заразилось

Эту информацию подтвердил губернатор области Сергей Осачук в 23:35 в прямом эфире в Facebook. Он подчеркнул, что новые пациенты являются контактными лицами ранее подтвержденных случаев и в очередной раз призвал жителей к самоизоляции.

Также Осачук рассказал, что в части сел на территории области (Колинкивцы, Бычкивцы, Грозовцы, Топоривцы) выставлены медико-санитарные блокпосты, на которых будут осуществлять скрининг температуры жителей на въезде и выезде из сел и проводить информационную работу с населением.

Как правильно мыть руки. Фото: freepikКак правильно мыть руки. Фото: freepik

Как сообщали Українські Новини, в Киеве зафиксировали третий случай коронавируса. Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что посетивший Швейцарию 50-летний киевлянин с подтвержденным коронавирусом лечится дома.

Также вчера в МОЗ поступило 79 подозрений на коронавирус.

Больше новостей о: Минздрав Черновицкая область Коронавирус коронавирус в Украине коронавирус у украинцев коронавирус в Черновцах

Минздрав подтвердил 21 случай коронавируса. Добави...
Из Европы в Черновицкую область вернулись 1,5 тыся...
В США назвали противомалярийный препарат, которым ...
Украинцев начали оповещать по громкоговорителях о ...
В Черновицкой области подтвердили еще 5 случаев коронавируса. Общее число зараженных достигло 26 человек
В Ивано-Франковске от коронавируса умерла 56-летняя женщина
Новости
Коронавирус. Фото: freepik
В Черновицкой области подтвердили еще 5 случаев коронавируса. Общее число зараженных достигло 26 человек 23:50
США одобрили использование противомалярийного препарата для лечения коронавируса 23:42
Зеленский ввел в состав СНБО Резникова 23:34
Коронавирус. Фото: пресс-служба КГГА
Пожизненное, штрафы и смертная казнь. Как в Украине и в мире наказывают за нарушение карантина 22:58
Без денег не останутся. Сроки действия карточек для выплат продлят на период карантина 22:33
больше новостей
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
Доллар достиг отметки 27. Курс валют от НБУ в среду 06:00
Гривна продолжает стремительно падать. Курс от НБУ в четверг 06:00
В Украине снизили тарифы на тепло: насколько уменьшатся платежки украинцев 05:32
больше новостей
Санитарка, уволенная в Радомышле, должна быть восстановлена на работе с извинениями руководства, – Павленко 19:01
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Кадровый скандал в правительстве: Чернобыльской зоной теперь руководит фигурантка расследования о продаже должностей, - СМИ 09:49
Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели 22:00
Харьковщина объединяется вокруг Ярославского в противостоянии коронавирусу, но губернатор там "позорище" 15:21
больше новостей
В Днепропетровской области зафиксировали первые случаи коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok