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19 марта 2020, четверг, 11:39 326
Общество 2020-03-19T11:41:31+02:00
Українські Новини
В один автобус — не больше 10 человек. Полицейские в Киеве не давали людям сесть в транспорт

В один автобус — не больше 10 человек. Полицейские в Киеве не давали людям сесть в транспорт

Кира Молчанова
Киев, Очередь, Коронавирус, Общественный транспорт, карантин в Киеве
Очередь на автобус. https://www.facebook.com/klimetin
Очередь на автобус. https://www.facebook.com/klimetin

В Киеве возле станции метро "Черниговская" люди силой пытались сесть в автобус, а полицейские пытались не допустить в салон больше 10 человек из-за введенных накануне карантинных мер.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

По словам очевидцев, один из автобусов люди остановили, перекрыв дорогу и попытались войти внутрь. Полиция преградила им дорогу. Образовалась давка.

Давка у автобуса. Фото: РБК-УкраинаДавка у автобуса. Фото: РБК-Украина

На других остановках образовались длинные очереди к автобусам.

Интернет-пользователи выкладывают фотографии транспортного коллапса в Киеве в социальных сетях.

Очередь на автобус. Фото: facebook.com/klimetinОчередь на автобус. Фото: facebook.com/klimetin

Как сообщают Українські Новини, в Киеве ужесточили карантинные меры. Общественный транспорт работает, но в салон не пускают больше 10 пассажиров. При этом на маршруты больше рейсов не выпускают.

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" будет лишать премий или даже увольнять водителей, которые будут пускать в транспортное средство более 10 человек.

Киевский метрополитен закрыли с 23:00 вторника, 17 марта, до 3 апреля из-за карантина для предотвращения распространения коронавируса.

Онлайн-сервис BlaBlaCar не приостанавливал предоставление услуг по поиску попутчиков для частных автомобилей. Вместе с тем BlaBlaCar временно приостановил все внутренние и международные автобусные маршруты.

 

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