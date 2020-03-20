Столична влада виділила на закупівлю медичного обладнання та ліків 260 млн гривень

Поки Національний банк розраховує на фінансову підтримку для боротьби з наслідками коронавірусу від Міжнародного валютного фонду (МВФ), Світового банку (СБ), Європейської комісії та інших донорів, Київська міська державна адміністрація виділила 260 млн гривень з резервного фонду міського бюджету на боротьбу з коронавірусом.

Про це повідомив мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми виділили 260 мільйонів з резервного фонду бюджету міста Києва. Вони спрямовані на закупівлю необхідного обладнання, ліків та засобів індивідуального захисту для лікарень нашого міста", — сказав він.

Кличко уточнив, що місто на даний момент проводить закупівлю 30 апаратів штучної вентиляції легень 10 апаратів — тест-систем для діагностування коронавірусу, а також захисних масок і костюмів для медиків.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я очікує надходження хірургічних масок для продажу в аптечних мережах до 22 березня.

Крім того, Київ виділив 10 млн гривень на закупівлю медичних масок, які стали децицитом.

За словами Кличка, сімейні лікарі зможуть діагностувати коронавірус вдома у пацієнта.

291 житель Києва здав тест на коронавірус. Кличко зазначив, що тест здають під наглядом медиків і за їх рекомендаціями.

У п'ятницю Кличко також заявив, що служби пасажирських автоперевезень Bolt і Über мають намір безкоштовно возити лікарів на роботу в Києві.