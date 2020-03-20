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20 березня 2020, пʼятниця, 12:59 4
Фінанси 2020-03-20T13:30:02+02:00
Українські Новини
Столична влада виділила на закупівлю медичного обладнання та ліків 260 млн гривень

Столична влада виділила на закупівлю медичного обладнання та ліків 260 млн гривень

Кира Молчанова
КГГА, Карантин, Віталій Кличко, Держзакупівлі, Карантин в Україні
Медичне обладнання. Фото: Pixabay.
Медичне обладнання. Фото: Pixabay.

Поки Національний банк розраховує на фінансову підтримку для боротьби з наслідками коронавірусу від Міжнародного валютного фонду (МВФ), Світового банку (СБ), Європейської комісії та інших донорів, Київська міська державна адміністрація виділила 260 млн гривень з резервного фонду міського бюджету на боротьбу з коронавірусом.

Про це повідомив мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми виділили 260 мільйонів з резервного фонду бюджету міста Києва. Вони спрямовані на закупівлю необхідного обладнання, ліків та засобів індивідуального захисту для лікарень нашого міста", — сказав він.

Кличко уточнив, що місто на даний момент проводить закупівлю 30 апаратів штучної вентиляції легень 10 апаратів — тест-систем для діагностування коронавірусу, а також захисних масок і костюмів для медиків.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я очікує надходження хірургічних масок для продажу в аптечних мережах до 22 березня.

Крім того, Київ виділив 10 млн гривень на закупівлю медичних масок, які стали децицитом.

За словами Кличка, сімейні лікарі зможуть діагностувати коронавірус вдома у пацієнта.

291 житель Києва здав тест на коронавірус. Кличко зазначив, що тест здають під наглядом медиків і за їх рекомендаціями.

У п'ятницю Кличко також заявив, що служби пасажирських автоперевезень Bolt і Über мають намір безкоштовно возити лікарів на роботу в Києві.

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