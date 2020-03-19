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19 марта 2020, четверг, 14:18 169
Общество 2020-03-19T15:30:04+02:00
Українські Новини
В Минздраве пообещали доставить маски в аптеки к 22 марта. В том числе в Киев

В Минздраве пообещали доставить маски в аптеки к 22 марта. В том числе в Киев

Кира Молчанова
Карантин, МОЗ, Маски, Виктор Ляшко, карантин в Украине
Масок в аптеках нет. Маски. Украфото
Масок в аптеках нет. Маски. Украфото

Пока Киев выделяет 10 млн гривен на закупку медицинских масок, Министерство здравоохранения ожидает поступления хирургических масок для продажи в аптечных сетях до 22 марта.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"В ближайшее время ожидаем значительное пополнение рынка средств индивидуальной защиты. В пятницу-субботу ожидается, что хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Может, не во всех, но напряжение будет снято", - сказал он.

По словам замминистра, Министерство здравоохранения утвердило методику расчета месячной и 3-месячной потребности медицинских учреждений в средствах индивидуальной защиты.

Ляшко отметил, что, согласно законодательству, обеспечить работника средствами индивидуальной защиты в случае необходимости должен именно работодатель.

Привезти маски в аптеки обещает и мэр Киева Виталий Кличко.

На брифинге 19 марта он рассказал, что в Киев поступило 62 тысячи медицинских масок, на следующей неделе поступят еще 100 тысяч масок.

Как сообщали Українські Новини, 14 марта правоохранители арестовали контрабанду 50 тыс. респираторных масок на границе с Польшей.

Позднее работники Галицкой таможни Государственной пограничной службы пресекли попытку незаконного вывоза 50 тыс. медицинских масок из Украины в Польшу.

В Украине действует запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня, Украина была готова продать Словакии 2 млн медицинских масок, но заказ перехватили.

Во время пандемии коронавируса в Украине супермаркеты взвинтили цены на них до 1200 гривен за упаковку в 50 масок.

Национальная полиция задержала 3 подозреваемых в вооруженной краже у предпринимателя 100 тыс. медицинских масок

 

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