В Минздраве пообещали доставить маски в аптеки к 22 марта. В том числе в Киев

Масок в аптеках нет. Маски. Украфото

Масок в аптеках нет. Маски. Украфото

Пока Киев выделяет 10 млн гривен на закупку медицинских масок, Министерство здравоохранения ожидает поступления хирургических масок для продажи в аптечных сетях до 22 марта.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"В ближайшее время ожидаем значительное пополнение рынка средств индивидуальной защиты. В пятницу-субботу ожидается, что хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Может, не во всех, но напряжение будет снято", - сказал он.

По словам замминистра, Министерство здравоохранения утвердило методику расчета месячной и 3-месячной потребности медицинских учреждений в средствах индивидуальной защиты.

Ляшко отметил, что, согласно законодательству, обеспечить работника средствами индивидуальной защиты в случае необходимости должен именно работодатель.

Привезти маски в аптеки обещает и мэр Киева Виталий Кличко.

На брифинге 19 марта он рассказал, что в Киев поступило 62 тысячи медицинских масок, на следующей неделе поступят еще 100 тысяч масок.

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