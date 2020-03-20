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20 марта 2020, пятница, 12:39 39
Финансы 2020-03-20T12:43:21+02:00
Українські Новини
Бороться с последствиями коронавируса НБУ планирует с помощью МВФ и других доноров

Бороться с последствиями коронавируса НБУ планирует с помощью МВФ и других доноров

Ярина Вацяк
Курс гривны, НБУ, МВФ, ЕБРР, Всемирный банк, экономика Украины, Экономический кризис
НБУ Фото: bank.gov.ua
НБУ Фото: bank.gov.ua

Национальный банк рассчитывает на финансовую поддержку для борьбы с последствиями коронавируса от Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ), Европейской комиссии и других доноров в то время, как за 10 дней продал $1,9 млрд для удержания гривны.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в ходе пресс-брифинга, передают Українські Новини.

"Кроме МВФ, мы рассчитываем на поддержку Всемирного банка, Европейской комиссии и других доноров", - сказал он.

При этом Смолий отметил, что переговоры с МВФ ведутся ежедневно для ускорения получения финансирования.

"Я надеюсь, что Верховная Рада примет те 2 закона, которые являются предварительным условием", - добавил глава НБУ.

По его словам, средства от международных доноров могут пойти как на покрытие дефицита госбюджета, так и в золотовалютные резервы НБУ.

Как сообщали Українські Новини, НБУ ввел операции по подкреплению банков наличной инвалютой путем ее обмена на безналичную.

Тем временем, в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой. 

Больше новостей о: Курс гривны НБУ МВФ ЕБРР Всемирный банк экономика Украины Экономический кризис

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