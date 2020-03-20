Почти 300 киевлян сдали тест на коронавирус

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"На сегодняшний день тест на коронавирус сдал 291 киевлянин", - сказал он.

По его словам, в столице подтверждены 3 случая заболевания коронавирусом.

Кличко отметил, что тест сдают под надзором медиков и по их рекомендациям.

Как сообщали Українськi Новини, в течение четверга, 19 марта, в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 56 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Также советник министра внутренних дел Иван Варченко прогнозирует введение комендантского часа для противодействия распространению коронавируса

Тем временем, в Украине лабораторно подтвердили 26 случаев коронавируса COVID-19, из них 3 летальных по состоянию на утро 20 марта.

А по всему миру коронавирусом заразились больше 234 тыс. человек, почти 10 тыс. погибших. В Италии за сутки больше пяти тысяч новых зараженных.