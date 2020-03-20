Почти 300 киевлян сдали тест на коронавирус

291 житель Киева сдал тест на коронавирус, которым в Украине заболели 26 человек и одному из них уже удалось выздороветь. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "На сегодняшний день тест на коронавирус сдал 291 киевлянин", - сказал он. По его словам, в столице подтверждены 3 случая заболевания коронавирусом. Кличко отметил, что тест сдают под надзором медиков и по их рекомендациям. Как сообщали Українськi Новини, в течение четверга, 19 марта, в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 56 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию. Также советник министра внутренних дел Иван Варченко прогнозирует введение комендантского часа для противодействия распространению коронавируса Тем временем, в Украине лабораторно подтвердили 26 случаев коронавируса COVID-19, из них 3 летальных по состоянию на утро 20 марта. А по всему миру коронавирусом заразились больше 234 тыс. человек, почти 10 тыс. погибших. В Италии за сутки больше пяти тысяч новых зараженных.