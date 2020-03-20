Bolt и Uber будут бесплатно возить врачей на работу в Киеве

Службы пассажирских автоперевозок Bolt и Uber, в котором рассказали, как повлияет карантин на стоимость проезда, намерены сделать бесплатной доставку врачей на работу в Киеве.

Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко на брифинге, передают Українськi Новини.

"Отмечу, что службы такси Bolt, Uber высказали готовность бесплатно перевозить медицинских работников, которые едут на работу, для того чтобы помогать людям", - сказал он.

Кличко отметил, что городские власти обсуждают с руководством медучреждений механизм осуществления перевозок.

Также он рассказал, что компания "Эпицентр К" передала горадминистрации 100 тыс. масок.

Как сообщали Українськi Новини, UberEats ввел бесконтактную доставку на период карантина.

Также BlaBlaCar частично изменил работу в условиях карантина: как добраться между городами.

Кроме того, на время карантина в Киеве маршруты метро продублируют наземным транспортом.

Тем временем Китай передаст Украине до 23 марта 10,4 млн тестов и миллион масок.