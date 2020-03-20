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20 марта 2020, пятница, 12:36 182
Общество 2020-03-20T12:39:00+02:00
Українські Новини
В Киеве семейные врачи и "скорая" смогут диагностировать коронавирус на дому у пациента

В Киеве семейные врачи и "скорая" смогут диагностировать коронавирус на дому у пациента

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, советы по коронавирусу
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявляет, что семейные врачи смогут диагностировать коронавирус, на который уже проверили почти 300 киевлян, на дому у пациента.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Мы обеспечили семейных врачей и службу неотложной помощи быстрыми тестами. Они, по медицинским показателям, смогут оперативно делать диагностирование пациентов на дому", - сказал он.

Кличко отметил, что это поможет оперативнее подтверждать или исключать диагноз коронавируса.

Таким образом, людям не обязательно нужно будет ехать к врачу - а нужно только связаться с семейным врачом.

Как сообщали Українськi Новини, в течение четверга, 19 марта, в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 56 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.        

Также советник министра внутренних дел Иван Варченко прогнозирует введение комендантского часа для противодействия распространению коронавируса.

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