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17 марта 2020, вторник, 15:17 767
Общество 2020-03-17T15:26:38+02:00
Українські Новини
Киев закупит медицинских масок на 10 млн гривен

Киев закупит медицинских масок на 10 млн гривен

Кира Молчанова
Киев, Карантин, Коронавирус, карантин в Украине, медицинские маски

Киев выделил 10 млн гривен на закупку медицинских масок, которые стали дефицитом в столице.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сейчас из резервного фонда мы выделили 10 млн гривен на закупку масок, которые пойдут в первую очередь в больницы, коммунальные предприятия, сферу обслуживания и, однозначно, в ближайшее время будут также в аптеках КП "Фармация", — заявил он.

Кличко подчеркнул, что на данный момент присутствует большой спрос на маски и люди пытаются их закупить наперед.

Он уверен, что на следующей неделе маски уже будут в продаже.

Как сообщали Українські Новини, 14 марта правоохранители арестовали контрабанду 50 тыс. респираторных масок на границе с Польшей.

Позднее работники Галицкой таможни Государственной пограничной службы пресекли попытку незаконного вывоза 50 тыс. медицинских масок из Украины в Польшу.

В Украине действует запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня, Украина была готова продать Словакии 2 млн медицинских масок, но заказ перехватили.

Во время пандемии коронавируса в Украине супермаркеты взвинтили цены на них до 1200 гривен за упаковку в 50 масок.

Национальная полиция задержала 3 подозреваемых в вооруженной краже у предпринимателя 100 тыс. медицинских масок

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