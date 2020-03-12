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12 марта 2020, четверг, 17:19 62
Публикации 2020-03-12T18:30:17+02:00
Українські Новини
Куда делись медицинские маски?

Куда делись медицинские маски?

Юрий Дощатов
Маска. Фото: freepik
Маска. Фото: freepik

Правительство Украины ввело запрет на ряд товаров, которые используются для предотвращения распространения коронавируса 2019-nCoV. С 12 марта нельзя экспортировать товары 14 кодов УКТВЭД, в том числе, медицинские маски и перчатки. Дефицит этих товаров в Украине наблюдается минимум месяц. Вместе с тем, по данным Госстата, в последние месяцы рост экспорта защитных медицинских товаров резко вырос в разы, по сравнению с прошлым годом. Основными покупателями были страны Европейского Союза.

Кабинет министров ввел ограничение на экспорт из Украины ряда товаров, которые могут использоваться для предотвращения распространения коронавируса 2019-nCoV.  В перечень товаров для запрета вошли: медицинские перчатки, маски, респираторы и защитная медицинская одежда. Решение было принято 11 марта, запрет на экспорт временный - на 3 месяца.

По информации торгового представителя Украины Тараса Качки, запрет распространяется на: водонепроницаемые лабораторные костюмы (код УКТВЭД 3926 20 00 00, 6210 10 92 00, 6210 10 98 00), перчатки (3926 20 00 00, 4015 11 00 00, 4015 19 00 00, 4015 11 00 00, 4015 19 00 00), халаты изоляционные медицинские одноразовые (3926 20 00 00, 6210 10 92 00, 6210 10 98 00), маски медицинские (хирургические) (6307 90 98 00), очки защитные (9004 90 10 00, 9004 90 90 00), щитки защитные (9004 90 10 00, 9004 90 90 00), респираторы класса защиты не ниже FFP2 (9020 00 00 00).

"Запрет вступает в силу с 12 марта. Он будет действовать формально до 6 июня, но если мы заполним потребность внутреннюю быстрее, то мы отменим это ограничение на экспорт", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Подобные ограничительные меры ранее были приняты и другими странам, в частности, Германией, Чехией, Россией и Казахстаном.

На самом деле дефицит некоторых защитных товаров в Украине наблюдается уже минимум месяц. В аптеках, к примеру, уже 3-4 недели отсутствуют в продаже медицинские маски. Провизоры в столичных аптеках говорят, что старые запасы распроданы, а новых поступлений нет уже почти месяц. "Мы хотим заказать маски, но у поставщиков их нет - заказать негде", - заявили в одной из нескольких аптек, в которых журналист Українських Новин безуспешно пытался купить медицинскую маску.   

По данным государственной службы статистики рост экспорта медицинских масок начал расти еще с лета 2019 года.

В июле 2019 года рост физического экспорта масок (в кг) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 62%, август-сентябрь - 7,5 и 5,3%, в октябре, ноябре - 23,5% и 24,2%, в декабре спад 7,7% и в январе опять рост до 17,2%. Всего с июля было экспортировано около 2 тыс тонн на $32млн

Наибольшие темпы роста экспорта были по медицинским перчаткам и защитным костюмам. В октябре прошлого года физический объем экспорта перчаток вырос в шестьсот раз - 59 335% (в кг), а по стоимости почти в 300 раз - 29 644%. В январе 2020 года по стоимости рост почти в 800(!) раз - 773 419% - продано 317 тонн товара на $107 тыс. Среди основных покупателей - страны ЕС.

Правительство надеется, что запрет на экспорт вскоре приведет к наполнению внутреннего рынка защитными медицинскими товарами, а пока будут использоваться защитные средства из госрезерва.

 

 

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