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16 березня 2020, понеділок, 23:27 3
Кабмін 2020-03-17T01:16:49+02:00
Українські Новини
Рада розгляне призначення міністра економіки та генпрокурора 17 березня, — депутат Качура

Рада розгляне призначення міністра економіки та генпрокурора 17 березня, — депутат Качура

Кира Молчанова
Верховна Рада, Генеральний прокурор України, Призначення на посаду, міністр економіки
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Після того, як суд відмовив колишньому генеральному прокурору Віктору Шокіну відновлення його на посаді, Верховна Рада розгляне призначення міністра економіки та генерального прокурора 17 березня.

Про це депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Качура сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Завтра також можуть бути прийняті 2 кадрові питання. Це міністр економіки та генеральний прокурор України", — сказав депутат.

Він зазначив, що у Верховній Раді заплановано кілька позачергових засідань.

Як сообзали Українські Новини, ДБР буде розбиратися, чому НАБУ розповсюдило конфіденційні дані про Шокіна.

До цього СБУ закрила справу про замах на Шокіна.

Шокін знову просить Верховний Суд розглянути позов про поновлення його на посаді генпрокурора.

Генпрокурор Руслан Рябошапка представив звіт про свою роботу на посади у Верховній Раді під час позачергового засідання, а потім пішов, відмовившись відповідати на запитання нардепів.

Виконуючим обов'язки генерального прокурора призначений заступник генпрокурора Віктор Чумак після того, Верховна Рада висловила недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці.

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