Шокину отказали в восстановлении в должности генпрокурора

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 16 марта снова отказал бывшему генеральному прокурору Виктору Шокину в восстановлении его в должности генпрокурора. Об этом Українським Новинам сообщил Шокин. "Нам отказали в удовлетворении иска", - сказал он. Экс-генпрокурор не исключил, что за этим решением стоит политика и экс-вице-президент США Джо Байден. Адвокат Шокина Елена Сапожникова сообщила Українським Новинам, что к сегодняшнему заседанию суд не допустил представителей Президента и Рады из-за ненадлежащих документов. Само решение об отказе удовлетворить иск Шокина адвокат считает странным и абсурдным с юридической точки зрения. "Юридически я не могу понять такое решение", - сказала она. Адвокат добавила, что на заседании судьи Верховного Суда поставили под сомнение по сути решения своих же коллег - судей Верховного Суда. Защита Шокина намерена обжаловать это решение в Большой палате Верховного Суда. ГБР будет разбираться, почему НАБУ распространило конфиденциальные данные о Шокине. СБУ закрыла дело о покушении на Шокина. Шокин снова просит Верховный Суд рассмотреть иск о восстановлении его в должности генпрокурора.