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16 марта 2020, понедельник, 19:19 126
Судебная власть 2020-03-16T19:19:23+02:00
Українські Новини
Шокину отказали в восстановлении в должности генпрокурора

Шокину отказали в восстановлении в должности генпрокурора

Ольга Фандорина
Виктор Шокин, Генпрокурор, Верховный Суд, Восстановление в должности

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 16 марта снова отказал бывшему генеральному прокурору Виктору Шокину в восстановлении его в должности генпрокурора.

Об этом Українським Новинам сообщил Шокин.

"Нам отказали в удовлетворении иска", - сказал он.

Экс-генпрокурор не исключил, что за этим решением стоит политика и экс-вице-президент США Джо Байден.

Адвокат Шокина Елена Сапожникова сообщила Українським Новинам, что к сегодняшнему заседанию суд не допустил представителей Президента и Рады из-за ненадлежащих документов.

Само решение об отказе удовлетворить иск Шокина адвокат считает странным и абсурдным с юридической точки зрения.

"Юридически я не могу понять такое решение", - сказала она.

Адвокат добавила, что на заседании судьи Верховного Суда поставили под сомнение по сути решения своих же коллег - судей Верховного Суда.

Защита Шокина намерена обжаловать это решение в Большой палате Верховного Суда.

ГБР будет разбираться, почему НАБУ распространило конфиденциальные данные о Шокине.

СБУ закрыла дело о покушении на Шокина.

Шокин снова просит Верховный Суд рассмотреть иск о восстановлении его в должности генпрокурора.

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