Шокин снова просит Верховный Суд рассмотреть иск о восстановлении его в должности генпрокурора

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин снова просит Верховный Суд рассмотреть его иск об отмене приказа экс-Президента Петра Порошенко об увольнении его с должности генпрокурора.

Об этом говорится в копии иска, которой располагают Українськi Новини.

Иск поступил в Кассационный административный суд Верховного Суда 14 февраля. В иске Шокин просит пересмотреть судебное решение Высшего админсуда от 2017 года по нововыявленным обстоятельствам.

Этим обстоятельством Шокин указывает заявление экс-вице-президента США Джо Байдена о вмешательстве в увольнение Шокина.

Экс-генпрокурор просит Верховный Суд открыть производство по иску к Порошенко и Верховной Раде.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году Кассационная административная палата Верховного Суда отказала бывшему генпрокурору Виктору Шокину в восстановлении его в должности генпрокурора.