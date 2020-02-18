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18 февраля 2020, вторник, 13:35 92 Документ
Судебная власть 2020-02-18T13:35:31+02:00
Українські Новини
Шокин снова просит Верховный Суд рассмотреть иск о восстановлении его в должности генпрокурора

Шокин снова просит Верховный Суд рассмотреть иск о восстановлении его в должности генпрокурора

Елизавета Кесельман
Суд, Верховный Суд, Генпрокуратура, Дело Байдена и Шокина, Иск, Виктор Шокин

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин снова просит Верховный Суд рассмотреть его иск об отмене приказа экс-Президента Петра Порошенко об увольнении его с должности генпрокурора.

Об этом говорится в копии иска, которой располагают Українськi Новини.

Иск поступил в Кассационный административный суд Верховного Суда 14 февраля. В иске Шокин просит пересмотреть судебное решение Высшего админсуда от 2017 года по нововыявленным обстоятельствам.

Этим обстоятельством Шокин указывает заявление экс-вице-президента США Джо Байдена о вмешательстве в увольнение Шокина.

Экс-генпрокурор просит Верховный Суд открыть производство по иску к Порошенко и Верховной Раде.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году Кассационная административная палата Верховного Суда отказала бывшему генпрокурору Виктору Шокину в восстановлении его в должности генпрокурора.

 

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