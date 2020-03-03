СБУ закрыла дело о покушении на экс-генпрокурора Шокина

Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство относительно покушения на жизнь бывшего генерального прокурора Виктора Шокина, которое произошло в 2015 году.

Об этом Українським Новинам сообщила СБУ.

"Закрыли дело 28 февраля", - сказали в ведомстве.

При этом служба не уточнила, в связи с чем было закрыто дело.

Как сообщали Українськi Новини, 2 ноября 2015 года около 22:00 неизвестные обстреляли рабочий кабинет Шокина в Киеве.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту покушения на генерального прокурора.

А тем временем, жизни Шокина грозит опасность: адвокат заявил о необходимости госохраны для екс-генпрокурора.

Также ранее Шокин заявил, что его отравили ртутью и к этому причастен Байден.

Также ГБР открыло дело о возможном вмешательстве Байдена в деятельность Шокина.

в октябре 2019 года Кассационная административная палата Верховного Суда отказала Шокину в восстановлении его в должности генпрокурора.

Шокин также обратился в Европейский суд по правам человека с иском о признании незаконным его увольнения с должности генпрокурора.