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  • ГБР будет разбираться, почему НАБУ распространило конфиденциальные данные о Шокине
12 марта 2020, четверг, 17:28 936
Политика 2020-03-12T17:29:23+02:00
Українські Новини
ГБР будет разбираться, почему НАБУ распространило конфиденциальные данные о Шокине

ГБР будет разбираться, почему НАБУ распространило конфиденциальные данные о Шокине

Кира Молчанова
СБУ, Виктор Шокин, Покушение на Шокина, ГБР
Виктор Шокин
Виктор Шокин

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство относительно разглашения сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) конфиденциальных данных о бывшем генеральном прокуроре Викторе Шокине, который фигурировал в недавно закрытом уголовном производстве.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В частности, ГБР расследует дело о совершении сотрудниками Национального антикоррупционного бюро уголовного преступления, а именно разглашения данных досудебного расследования, которые составляют конфиденциальную информацию о Шокине, в том числе ложного характера, при отсутствии предусмотренных для этого законом оснований, путем передачи посольству иностранного государства, с целью оказания давления на него.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 387 Уголовного кодекса.

При этом в рамках расследования дела ГБР отказалось признать Шокина потерпевшим, однако его защита обратилась в суд с просьбой отменить постановление об отказе признать его потерпевшим.

Как сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований открыло уголовное производство относительно возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Также ранее Шокин заявил, что его отравили ртутью и к этому причастен Байден.

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