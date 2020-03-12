ГБР будет разбираться, почему НАБУ распространило конфиденциальные данные о Шокине

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство относительно разглашения сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) конфиденциальных данных о бывшем генеральном прокуроре Викторе Шокине, который фигурировал в недавно закрытом уголовном производстве. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини. В частности, ГБР расследует дело о совершении сотрудниками Национального антикоррупционного бюро уголовного преступления, а именно разглашения данных досудебного расследования, которые составляют конфиденциальную информацию о Шокине, в том числе ложного характера, при отсутствии предусмотренных для этого законом оснований, путем передачи посольству иностранного государства, с целью оказания давления на него. Дело расследуется по ч. 2 ст. 387 Уголовного кодекса. При этом в рамках расследования дела ГБР отказалось признать Шокина потерпевшим, однако его защита обратилась в суд с просьбой отменить постановление об отказе признать его потерпевшим. Как сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований открыло уголовное производство относительно возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина. Также ранее Шокин заявил, что его отравили ртутью и к этому причастен Байден.