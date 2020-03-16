підписатися на розсилку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
16 березня 2020, понеділок, 16:05 49
Суспільство 2020-03-16T17:45:02+02:00
Українські Новини
Харків поки не буде закривати кафе, бари і ресторани

Харків поки не буде закривати кафе, бари і ресторани

Ярина Вацяк
коронавірус в Україні, коронавірус в Харкові, карантин в Харкові

В той час, як в Україні з 12 березня почав діяти карантин, який триватиме до 3 квітня, у Харкові на карантин через коронавірус поки не планують закривати бари, ресторани та кафе.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі "Коронавірус онлайн".

Будуть закриті тільки нічні клуби і дискотеки. Також буде закритий ринок "Барабашово".

Рішення прийнято на засіданні комісії міськради з надзвичайних ситуацій. Головуючий на засіданні перший заступник голови міськради Терехов уточнив, що рішення може бути переглянуте в майбутньому.

Крім того, з бюджету виділять 20 мільйонів гривень на закупівлю апаратів для штучної вентиляції легенів і дезінфікуючих засобів.

Як повідомляли Українські Новини, Багато міст України закриваються на карантин. Так, Черкаси закриваються на карантин, працювати будуть тільки продмаги і аптеки. Так, карантин оголосили в Одесі, Запоріжжя Києві та інших містах.

Тим часом в Україні зареєстрували ще два випадки інфікування коронавірусом, а на вулиці Києва тисячі співробітників МВС вишикувалися в чергу, щоб пройти перевірку на коронавірус.

Більше новин про: коронавірус в Україні коронавірус в Харкові карантин в Харкові

Туроператори мають повернути українських туристів в Україну, - Кулеба
Зеленський створив раду з протидії поширенню коронавірусу
Новини
Пенсіонерам виплатять по 1 тис. гривень допомоги 17:44
Нардеп Холодов подав приклад, купивши для Чернівців апарат вентиляції легенів 17:37
Фонд Ріната Ахметова екстрено закуповує 20 000 експрес-тестів для виявлення коронавірусута передає Міністерству охорони здоров'я 17:26
Завтра офіційний курс гривні продовжить падіння. Курс валют на вівторок 16:26
НБУ оцінив скорочення валюти від трудових мігрантів через коронавірус 16:17
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані 00:08
Росія закрила залізничне сполучення з Україною та Молдовою 11:12
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Порошенко терміново вилітає до Києва через Лондон, де забере дітей, - ЗМІ 23:59
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані 00:08
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Коронавірусом в світі захворіли понад 156 тисяч людей. Дані на 15 березня 09:12 Інфографіка
Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - працюватимуть лише аптеки та продуктові 12:18
більше новин
Харків поки не буде закривати кафе, бари і ресторани
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok