Харків поки не буде закривати кафе, бари і ресторани

В той час, як в Україні з 12 березня почав діяти карантин, який триватиме до 3 квітня, у Харкові на карантин через коронавірус поки не планують закривати бари, ресторани та кафе.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі "Коронавірус онлайн".

Будуть закриті тільки нічні клуби і дискотеки. Також буде закритий ринок "Барабашово".

Рішення прийнято на засіданні комісії міськради з надзвичайних ситуацій. Головуючий на засіданні перший заступник голови міськради Терехов уточнив, що рішення може бути переглянуте в майбутньому.

Крім того, з бюджету виділять 20 мільйонів гривень на закупівлю апаратів для штучної вентиляції легенів і дезінфікуючих засобів.

Як повідомляли Українські Новини, Багато міст України закриваються на карантин. Так, Черкаси закриваються на карантин, працювати будуть тільки продмаги і аптеки. Так, карантин оголосили в Одесі, Запоріжжя Києві та інших містах.

Тим часом в Україні зареєстрували ще два випадки інфікування коронавірусом, а на вулиці Києва тисячі співробітників МВС вишикувалися в чергу, щоб пройти перевірку на коронавірус.