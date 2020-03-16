подписаться на рассылку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
16 марта 2020, понедельник, 12:33 49
Общество 2020-03-16T12:38:32+02:00
Українські Новини
На улице Киева тысячи сотрудников МВД выстроились в очередь, чтобы пройти проверку на коронавирус

На улице Киева тысячи сотрудников МВД выстроились в очередь, чтобы пройти проверку на коронавирус

Елена Новикова
МВД, Карантин, Коронавирус, Антон Геращенко, карантин в Киеве, карантин в Украине
Очередь. Фото: Facebook/Антон Геращенко
Очередь. Фото: Facebook/Антон Геращенко

Несмотря на то, что в Украине с 12 марта ввели карантин и тем самым ограничили проведение массовых мероприятий с участием 200 и более человек, 16 марта, в центре Киева собрались тысячи сотрудников МВД для того, чтобы проверить температуру. Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Тысячи сотрудников МВД спокойно и организованно стоят в очереди на измерение температуры тела, а также запрашиваются на предмет того, не в них, в их родственников повышенной температуры и других признаков ОРВИ", - говорится в сообщении.

 

А на комментарии пользователей о том, что это прекрасный способ, чтобы заразить друг друга, Антон Геращенко ответил, что всех, кто чувствует себя плохо, предупредили и они остались дома.

Коментарии пользователей. Скриншот: Facebook/Антон ГеращенкоКоментарии пользователей. Скриншот: Facebook/Антон Геращенко

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 16 марта, в Министерстве здравоохранения сообщили о двух новых случаях инфицирования коронавирусом в Черновицкой области.

Также с 17 марта в Киеве временно закрываются места общественного польззования, кроме аптек и продуктовых магазинов.

Больше новостей о: МВД Карантин Коронавирус Антон Геращенко карантин в Киеве карантин в Украине

Двенадцать украинцев за границей заразились корона...
Мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы ...
В Одессе рекомендуют закрыть все заведения, кроме ...
На протестах в Новых Санжарах заметили осужденного...
Мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны - будут работать лишь аптеки и продуктовые
В Минздраве хотят ограничить передвижение по Украине из-за коронавируса
Новости
На улице Киева тысячи сотрудников МВД выстроились в очередь, чтобы пройти проверку на коронавирус 12:33
Мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны - будут работать лишь аптеки и продуктовые 12:18
Хотят отменить две пленарные недели: как будет работать Рада во время карантина 12:05
В Одессе рекомендуют закрыть все заведения, кроме аптек и продуктовых магазинов 12:00 Дополнено
Коронавирус. Фото: Информатор
В Нидерландах из-за коронавируса закрыли все школы и бары, а жители стоят в очередях за каннабисом 11:52
больше новостей
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожидают в Борисполе к 23.00 20:33
Коронавирус. Фото: Информатор
В 6 областях Украины зафиксировали подозрение на коронавирус 15:40 Инфографика
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Две сотрудницы киевского детского сада контактировали с погибшей от коронавируса женщиной 20:41 Документ
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
больше новостей
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
МАУ резко взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины 08:15
Тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены 00:08
Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе 16:44
больше новостей
В Украине подтвердили два новых случая коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok