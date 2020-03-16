На улице Киева тысячи сотрудников МВД выстроились в очередь, чтобы пройти проверку на коронавирус

Несмотря на то, что в Украине с 12 марта ввели карантин и тем самым ограничили проведение массовых мероприятий с участием 200 и более человек, 16 марта, в центре Киева собрались тысячи сотрудников МВД для того, чтобы проверить температуру. Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Тысячи сотрудников МВД спокойно и организованно стоят в очереди на измерение температуры тела, а также запрашиваются на предмет того, не в них, в их родственников повышенной температуры и других признаков ОРВИ", - говорится в сообщении.

А на комментарии пользователей о том, что это прекрасный способ, чтобы заразить друг друга, Антон Геращенко ответил, что всех, кто чувствует себя плохо, предупредили и они остались дома.

Коментарии пользователей. Скриншот: Facebook/Антон Геращенко

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 16 марта, в Министерстве здравоохранения сообщили о двух новых случаях инфицирования коронавирусом в Черновицкой области.

Также с 17 марта в Киеве временно закрываются места общественного польззования, кроме аптек и продуктовых магазинов.